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  1. У світі

Google тестує «ШІ-тренера», який даватиме поради щодо планування фінансів

18:19, 17 серпня 2023
Google змінив стратегію у сфері ШІ та тестує «персонального життєвого тренера».
Google тестує «ШІ-тренера», який даватиме поради щодо планування фінансів
Джерело фото: freepik.com

Google вирішив конкурувати з Microsoft та OpenAI і наразі працює над інструментами, які можуть перетворити технології генеративного ШІ в «персонального життєвого тренера». Він даватиме поради щодо навчання, харчування, тренувань та навіть планування фінансів, – повідомляє The New York Times.

Тож у квітні Google об'єднав DeepMind, дослідницьку лабораторію, яку він придбав у Лондоні, з Brain, командою зі штучного інтелекту, яку він створив у Кремнієвій долині. Нині група випробовує результати своєї роботи.

«Чотири місяці потому об'єднані групи тестують нові амбітні інструменти, які можуть перетворити генеративний ШІ – технологію, що лежить в основі чат-ботів, таких як ChatGPT від OpenAI та власного Google Bard, – на персонального життєвого тренера», – йдеться у повідомленні.

Google працює з генеративним ШІ для виконання щонайменше 21 різних типів особистих і професійних завдань, включаючи інструменти для надання користувачам життєвих порад, ідей, інструкцій з планування та підказок щодо навчання.

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