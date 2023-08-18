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В судебной власти назревает новый скандал: заместитель разоблаченного главы ГСА Максим Пампура занимается судейскими кадрами

07:30, 18 августа 2023
Фигурант дела о решении вопросов в судах за «пятерочку» Максим Пампура считает, сколько и куда отправить судей.
В судебной власти назревает новый скандал: заместитель разоблаченного главы ГСА Максим Пампура занимается судейскими кадрами
Источник фото: ГСА

После разоблачения на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда главы ГСА Алексея Сальникова фактически обязанности главы Государственной судебной администрации исполняет его заместитель Максим Пампура, который фигурирует в уголовном производстве как человек, проводивший встречи по поручению Сальникова.

При этом он получил карт-бланш на решение вопросов в судебной системе, включая вопросы, связанные с заполнением судейских вакансий путем командировки.

Так, Максим Пампура как фактический руководитель ГСА единолично подписывает представления в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) о необходимости рассмотрения командировок судей в разные суды, то есть влияет на кадровые вопросы судебной ветви власти.

Напомним, что ранее такое влияние на процедуры командировки судей оказывал экс-председатель ВС Всеволод Князев.

Следует отметить, что последние такие «рекомендации» от Пампуры ВККС решила оставить без рассмотрения и вернуть в Государственную судебную администрацию.

Впрочем, сам факт, что эти представления направляет фигурант дела, ездивший на встречу по решению дела в Верховном Суде за «пятерочку», вызывает вопросы.

Напомним, во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олег Макар озвучил факты о роли Максима Пампуры.

Как подчеркнул прокурор САП, заместитель председателя ГСА Максим Пампура «встречался с Гончаром по поручению Сальникова, общался по поводу принятия судьями КАС ВС решения об отмене решения суда апелляционной инстанции».

Впрочем, у Максима Пампуры, несмотря на озвученные прокурором факты, остаются все возможности для общения с другими свидетелями и влияния на процессы в судебной ветви власти, хотя неизвестно, имели ли место другие злоупотребления внутри Государственной судебной администрации.

Так, уже после разоблачения Сальникова Максим Пампура выступал на конференции в Верховном Суде при участии тех же судей Кассационного админсуда ВС, которые выступают свидетелями по делу главы ГСА, ходил на заседание Совета судей, ВСП и т.д.

Кроме того, он может влиять на заполнение (хотя и временное) вакансий в судах, что вызывает логические вопросы относительно того, к какому доверию стремится судебная ветвь власти.

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