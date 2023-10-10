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КУС ВС оставил без изменения приговор экс-судии Хозяйственного суда Автономной Республики Крым, совершившей госизмену

11:07, 10 октября 2023
Бывшая судья приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
КУС ВС оставил без изменения приговор экс-судии Хозяйственного суда Автономной Республики Крым, совершившей госизмену
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений обвинительный приговор бывшей судьи Украины, которая продолжила осуществлять правосудие в оккупированном Крыму. Приговором районного суда она приговорена за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины) к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, передает официальный сайт ВС.

Засуджену визнано винуватою в тому, що вона, будучи суддею Господарського суду Автономної Республіки Крим, умисно, на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України, надавала рф як іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

У касаційній скарзі захисник, серед іншого, стверджував, що в діях засудженої немає складу державної зради, оскільки під час заочного розгляду провадження і без допиту його підзахисної неможливо з’ясувати, чи набула вона громадянство рф, чи стала суддею в суді, який функціонує на окупованій території (в Криму). Також захисник посилався на те, що положення КПК України щодо можливості заочного судового розгляду щодо осіб, які знаходяться на території рф, без оголошення в міжнародний розшук, не ґрунтуються на принципі недискримінації та не узгоджуються з п. 1 ст. 1 Протоколу № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

ККС ВС перевірив ці доводи та відхилив їх. Зокрема, суди на підтвердження факту здійснення правосуддя засудженою використали інформацію з офіційних сайтів президента рф та верховного суду рф щодо діяльності судів на території АР Крим, судові рішення, прийняті нею від імені рф.

Також ККС констатував, що для здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного, який перебуває на тимчасово окупованій території України, приписами п. 20-1 розд. XI «Перехідні положення» КПК України (в редакції Закону України від 12 травня 2016 року № 1355-VIII, чинній на час вчинення процесуальних дій) не ставилася вимога щодо оголошення цього підозрюваного в міждержавний та/або міжнародний розшук.

При цьому з огляду на міжнародно-правові акти та національне законодавство тимчасова окупація частини території України внаслідок збройної агресії рф статусу АР Крим не змінює, і АР залишається територією суверенної держави Україна.

А тому колегія суддів ККС ВС вважає, що в цьому кримінальному провадженні здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваної, яка постійно перебувала на тимчасово окупованій території України – в АР Крим, без оголошення її в міжнародний розшук відповідає приписам пункту КПК України та не може свідчити про порушення гарантій щодо заборони дискримінації.

З постановою ККС ВС від 22 серпня 2023 року у справі № 759/4148/17 (провадження № 51-1893км23) можна ознайомитись за посиланням.

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