Готовы ли операторы мобильной связи в Украине к длительным блекаутам: ответ Комиссии

НКЭК проверила состояние готовности сетей операторов к бесперебойному предоставлению услуг надлежащего качества гражданам при возможном отсутствии стационарного электропитания или длительных блекаутов.

Фото: stopfake.kz

Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), сообщила с января 2023 года провела 8 внеплановых проверок операторов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Проверялись:

ЧАО «Киевстар» в Киевской, Львовской, Одесской;

ЧАО «ПФ Украина» в Киевской, Львовской, Одесской;

ООО «Лайфсел» в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской.

В ходе проведения мероприятий по надзору были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи.

«НКЭК дважды шла навстречу операторам и своим Решением продлевала сроки устранения нарушений, указанных в предписаниях, на дополнительных 30 дней, ведь с пониманием относится к длительности процедур поиска, покупки и установки генераторов и АКБ. Каждый из поставщиков за это время должен был принять все необходимые меры для обеспечения своей сети автономностью по всем определенным точкам во всех областях Украины. В установленные сроки каждый из операторов сообщил об успешном устранении нарушений, выявленных в ходе проверок», - говорится в заявлении.

Комиссия сообщила, что на конец августа 2023 года, проводя проверки, ожидала получить минимальные погрешности.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что проведенная НКЭК крайняя проверка готовности сети к 3-суточному блекауту в сети ООО «Лайфсел» в Ровенской области показала готовность к обеспечению связью для менее 50% критически важных объектов с необходимого минимума по данной области. ООО «Лайфселл» необходимо немедленно устранить данные нарушения и выполнить предписание по результатам проверки в срок 20 дней», - говорится в сообщении Комиссии.

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