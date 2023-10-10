Чи готові оператори мобільного зв'язку в Україні до тривалих блекаутів: відповідь Комісії

НКЕК перевірила стан готовності мереж операторів до безперебійного надання послуг належної якості громадянам у разі можливої відсутності стаціонарного електроживлення чи тривалих блекаутів.

Фото: stopfake.kz

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) повідомила з січня 2023 року провела 8 позапланових перевірок операторів. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Перевірялися:

ПрАТ «Київстар» у Київській, Львівській, Одеській;

ПрАТ «ВФ Україна» у Київській, Львівській, Одеській;

ТОВ «Лайфсел» у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській.

В ході проведення заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв’язку.

«НКЕК двічі йшла назустріч операторам і своїм Рішенням продовжувала термін усунення порушень, зазначених у приписах, на додаткових 30 днів, адже із розумінням ставиться до тривалості процедур пошуку, купівлі та встановлення генераторів та АКБ. Кожен з постачальників за цей час повинен був вжити всіх необхідних заходів для забезпечення своєї мережі автономністю по усіх визначених точках у всіх областях України. У встановлений термін кожен із операторів повідомив про успішне усунення порушень, виявлених в ході перевірок», - йдеться у заяві.

Комісія повідомила, що станом на кінець серпня 2023 року, проводячи перевірки, очікувала отримати мінімальні похибки.

«На жаль, змушені констатувати, що проведена НКЕК крайня перевірка готовності мережі до 3-добового блекауту в мережі ТОВ «лайфсел» у Рівненській області показала готовність до забезпечення зв’язком для менш ніж 50% критично важливих об’єктів з необхідного мінімуму по даній області. ТОВ «лайфселл» необхідно негайно усунути дані порушення і виконати Припис за результатами перевірки у термін 20 днів», - сказано у повідомленні Комісії.

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