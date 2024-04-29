Военные, управляющие автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, несут ответственность на общих основаниях, — суд

Военному, который в нетрезвом состоянии сел за руль, назначили штраф и лишили права управления, но адвокат заявил, что составленные патрульными процессуальные документы не могут являться надлежащими и допустимыми доказательствами его вины.

Ровенский апелляционный суд не согласился с доводами апелляционной жалобы представителя админправонарушителя о том, что работники полиции при составлении на его доверителя, несущего службу в Вооруженных Силах Украины, административного протокола по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушили правила ст. 266-1 КУоАП. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Иными словами, представитель военнослужащего в апелляционной жалобе указывал на то, что составленные работниками патрульной службы полиции на его доверителя процессуальные документы не могут быть надлежащими и допустимыми доказательствами его вины, поскольку они составлены не уполномоченным на то лицом, а военный в такой ситуации подлежал передаче Военной службе правопорядка (далее – ВСП).

Местный суд признал 52-летнего военнослужащего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 130 КУоАП и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортным средством в течение года.

Это решение в Ровенский апелляционный суд обжаловал представитель военного, просил отменить постановление местного суда, а производство по делу — закрыть.

Апелляционный суд выяснил, что иномарку, за рулем которой находился военнослужащий, сотрудники полиции остановили в январе этого года в Ровенском районе. Несмотря на полдень, у мужчины были признаки алкогольного опьянения, от него чувствовался запах алкоголя и поведение было соответствующим.

Водитель отказался от прохождения, учитывая определение состояния алкогольного опьянения как на месте остановки транспортного средства, так и в специализированном медицинском учреждении.

Это подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, среди которых — видеозапись с нагрудной камеры работника полиции, с достаточной полнотой отражающей обстоятельства, при которых патрульные останавливали транспортное средство, общались с водителем и составляли необходимые документы для направления их для рассмотрения в местный суд.

В силу всех этих обстоятельств суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отклонении апелляционной жалобы и оставлении без изменений обжалуемого решения местного суда, как законного и обоснованного.

Апелляционный суд отмечает, что военнослужащие, управляющие транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, несут ответственность на общих основаниях. Призывания автора апелляционной жалобы к тому, что процессуальные документы при допущении военнослужащими Вооруженных Сил Украины административных проступков указанной категории должны составляться уполномоченным лицом ВСП, как это предусмотрено ст. 266-1 КУоАП, — ошибочны.

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