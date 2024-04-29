Військові, які керують авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, несуть відповідальність на загальних підставах, — суд

Військовому, який у нетверезому стані сів за кермо, призначили штраф та позбавили права керування, але адвокат заявив, що складені патрульними процесуальні документи не можуть бути належними та допустимими доказами його вини.

Рівненський апеляційний суд не погодився з доводами апеляційної скарги представника адмінправопорушника про те, що працівники поліції при складанні на його довірителя, який несе службу в Збройних Силах України, адміністративного протоколу за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушили правила ст. 266-1 КУпАП. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

Іншими словами — представник військовослужбовця в апеляційній скарзі вказував на те, що складені працівниками патрульної служби поліції на його довірителя процесуальні документи не можуть бути належними та допустимими доказами його вини, оскільки вони складені не уповноваженою на те особою, а військовик у такій ситуації підлягав передачі Військовій службі правопорядку (далі — ВСП).

Місцевий суд визнав 52-річного військовослужбовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортним засобом упродовж року.

Це судове рішення до Рівненського апеляційного суду оскаржив представник військовика, просив скасувати постанову місцевого суду, а провадження у справі — закрити.

Апеляційний суд з’ясував, що іномарку, за кермом якої перебував військовослужбовець, працівники поліції зупинили цьогоріч у січні в Рівненському районі. Попри полудень, у чоловіка були ознаки алкогольного сп’яніння, від нього відчувався запах алкоголю і поведінка була відповідною.

Водій відмовився від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння як на місці зупинки транспортного засобу, так і в спеціалізованому медичному закладі.

Це підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів, серед яких — відеозапис з нагрудної камери працівника поліції, який із достатньою повнотою відображає обставини, за яких патрульні зупиняли транспортний засіб, спілкувалися з водієм і складали необхідні документи для скерування їх для розгляду до місцевого суду.

З огляду на всі ці обставини, суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про відхилення апеляційної скарги та залишення без змін оскаржуваного рішення місцевого суду, як законного та обґрунтованого.

Апеляційний суд наголошує, що військовослужбовці, які керують транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, несуть відповідальність на загальних підставах. А покликання автора апеляційної скарги на те, що процесуальні документи при допущенні військовослужбовцями Збройних Сил України адміністративних проступків зазначеної категорії повинні складатися уповноваженою особою ВСП, як це передбачено ст. 266-1 КУпАП, — є помилковим.

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