Премʼєр Італії Джорджа Мелоні балотуватиметься на виборах до Європарламенту

Премʼєр-міністр Італії оголосила, що балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту.

Джерело фото: president.gov.ua

Джорджа Мелоні, яка займає посаду премʼєр-міністра Італії, оголосила, що балотуватиметься на виборах, які відбудуться у червні, до Європейського парламенту. Про це пише «Reuters».

«Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка обʼєднає правоцентристські сили, і відправити лівих в опозицію», — сказала Мелоні на партійній конференції.

Згідно з останніми опитуваннями, партія Мелоні є найпопулярнішою в Італії — з 27% підтримки. Вона випереджає опозиційну Демократичну партію (ДП) приблизно на 20% і «Рух 5 зірок» на 16%.

Мелоні пообіцяла, що не використовуватиме «жодної хвилини» свого часу прем’єр-міністра на передвиборчу кампанію. Її прізвище буде першим у виборчих бюлетенях від керівної партії «Брати Італії» в усіх п’ятьох італійських виборчих округах на європейських виборах.

Як зазначає «Reuters», на посаді премʼєра Мелоні дотримується проєвропейської ортодоксальної лінії, особливо в питаннях зовнішньої політики, зокрема щодо війни в Україні та на Близькому Сході.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.