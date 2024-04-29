росія запустила фейк про підготовку Києва до мирних переговорів

У мережі шириться дезінформація, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з рф у червні.

Джерело фото: ЦПД

Центр протидії дезінформації попереджає про поширення фейку, який російські засоби масової інформації вигадали, перекрутивши заяву президента України Володимира Зеленського. Згідно з цим фейком, Київ якось готується почати переговори з російською федерацією в червні.

У дійсності Зеленський не зробив жодних оголошень про початок мирних переговорів з росією у червні 2024 року. Президент сказав: «Світова більшість повинна примусити рф до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру».

Це заява відносилася до майбутнього саміту щодо української формули миру у Швейцарії, який буде платформою для обговорення майбутнього процесу миру. росія не братиме участі у цьому саміті, тому жодних оголошень про "заключення миру" не було.

Подібні фейки сприяють ворожій пропаганді в їхніх спробах засіяти невпевненість серед українського суспільства. Громадяни мають бути обачними та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

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