россия запустила фейк о подготовке Киева к мирным переговорам

В сети распространяется дезинформация, что Украина якобы готовится начать мирные переговоры с рф в июне.

Источник фото: ЦПД

Центр противодействия дезинформации предупреждает о распространении фейка, который российские средства массовой информации придумали, перекрутив заявление президента Украины Владимира Зеленского. Согласно этому фейку, Киев как-то готовится начать переговоры с российской федерацией в июне.

В действительности Зеленский не сделал никаких объявлений о начале мирных переговоров с россией в июне 2024 года. Президент сказал: «Мировое большинство должно принудить рф к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру».

Это заявление относилось к предстоящему саммиту по украинской формуле мира в Швейцарии, который будет платформой для обсуждения будущего процесса мира. россия не будет участвовать в этом саммите, поэтому никаких объявлений о «заключении мира» не было.

Подобные фейки способствуют враждебной пропаганде в их попытках посеять неуверенность среди украинского общества. Граждане должны быть осмотрительными и доверять только проверенным источникам информации.

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