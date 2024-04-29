Премьер Италии Джорджа Мелони будет баллотироваться на выборах в Европарламент

Премьер-министр Италии объявила, что будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

Источник фото: president.gov.ua

Джорджа Мелони, занимающая должность премьер-министра Италии, объявила, что будет баллотироваться на выборах, которые пройдут в июне, в Европейский парламент. Об этом пишет «Reuters».

«Мы хотим сделать в Европе то, что мы сделали в Италии... создать большинство, которое объединит правоцентристские силы, и отправить левых в оппозицию», — сказала Мэлони на партийной конференции.

Согласно последним опросам, партия Мелони является самой популярной в Италии — с 27% поддержки. Она опережает оппозиционную Демократическую партию (ДП) примерно на 20% и «Движение 5 звезд» на 16%.

Мелони пообещала, что не будет использовать «ни минуты» в свое время премьер-министра на предвыборную кампанию. Ее фамилия будет первой в избирательных бюллетенях от руководящей партии «Братья Италии» во всех пяти итальянских избирательных округах на европейских выборах.

Как отмечает «Reuters», в должности премьера Мелони придерживается проевропейской ортодоксальной линии, особенно в вопросах внешней политики, в том числе в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке.

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