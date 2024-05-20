Хотел уйти на фронт: на Буковине суд наказал работника ТЦК за бегство со службы

Мужчина отметил, что хотел служить на передовой, а не в ТЦК, а потому попросил не наказывать его строго и дать возможность воевать на фронте.

Фото: unian.ua

На Буковине сотрудника территориального центра комплектования приговорили к трем годам заключения за то, что в течение двух недель он не приходил на службу. Муж утверждает, что не хотел служить в ТЦК, а стремился уйти на фронт. Приговор по делу №723/2763/23 вынес Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.

Как отмечается в материалах дела, мужчина, которого после прохождения ВВК сочли ограниченно годным, служил в одном из военных комиссариатов. Однако 15 мая 2023 года он не явился на службу. Указано, что он оставался дома до 7 июня того же года и проводил свое время по своему усмотрению, не имея отношения к службе.

В то же время, 21 марта 2024 года он был задержан и взят под стражу. Военнослужащего обвинили в самовольном уходе из воинской части или места службы, совершенном в условиях военного положения, продолжительностью более трех суток (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины). Санкцией этой статьи предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он пообещал, что никогда не совершит преступления, а свои действия назвал ошибкой. Он отметил, что хотел служить на передовой, а не в ТЦК, а потому попросил не наказывать его строго и дать возможность воевать на фронте.

Судья принял во внимание смягчающие обстоятельства, в частности участие в защите Украины и стремление отправиться на фронт. Однако он считает, что «исправление обвиняемого невозможно без изоляции от общества». Именно поэтому ему назначили наказание в виде трехлетнего лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать.

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