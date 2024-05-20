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Хотів піти на фронт: на Буковині суд покарав працівника ТЦК за втечу зі служби

16:44, 20 травня 2024
Чоловік зазначив, що бажав служити на передовій, а не в ТЦК, а тому попросив не карати його суворо й дати можливість воювати на фронті.
Хотів піти на фронт: на Буковині суд покарав працівника ТЦК за втечу зі служби
Фото: unian.ua
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На Буковині співробітника територіального центру комплектування засудили на три роки ув'язнення за те, що впродовж двох тижнів він не приходив на службу. Чоловік стверджує, що не хотів служити в ТЦК, а прагнув піти на фронт. Вирок у справі № 723/2763/23 виніс Сторожинецький районний суд Чернівецької області.

Як зазначається в матеріалах справи, чоловік, якого після проходження ВЛК визнали обмежено придатним, служив у одному з військових комісаріатів. Проте 15 травня 2023 року він не з’явився на службу. Вказано, що він залишався вдома до 7 червня того ж року та проводив свій час на власний розсуд, не маючи стосунку до служби.

Водночас 21 березня 2024 року він був затриманий і взятий під варту. Військовослужбовця звинуватили в самовільному залишенні військової частини або місця служби, учиненому в умовах воєнного стану, тривалістю понад три доби (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України). Санкцією цієї статті передбачено до 10 років позбавлення волі.

На суді чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Він пообіцяв, що ніколи не скоюватиме злочини, а свої дії назвав помилкою. Він зазначив, що бажав служити на передовій, а не в ТЦК, а тому попросив не карати його суворо й дати можливість воювати на фронті.

Суддя взяв до уваги пом’якшувальні обставини, зокрема участь у захисті України та прагнення вирушити на фронт. Проте він вважає, що «виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства». Саме тому йому призначили покарання у вигляді трирічного позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити.

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