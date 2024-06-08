Обоснованность заявленной налогоплательщиком налоговой выгоды: суд подтвердил правомерность действия ГНСУ

Верховным Судом отмечено, что плательщик, претендующий на подтверждение обоснованности заявленной им налоговой выгоды первичными документами, должен убедиться в правильности оформления таких документов и достоверности приведенных в этих документах сведений.

Государственная налоговая служба рассказывает, что судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятых налоговых уведомлений-решений, которыми истцу увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль предприятий, начислены штрафные (финансовые) санкции; уменьшена сумма налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

На основании материалов дела судом первой инстанции установлено, что предоставленные товарно-транспортные накладные на отпуск нефтепродуктов (нефти) по договорам поставки, заключенным между истцом и его контрагентом содержат ряд недостатков и неточностей, таких как: невозможно идентифицировать место отгрузки нефтепродуктов. Также в товарно-транспортных накладных оператором не указан номер резервуара, из которого отпущен нефтепродукт, не имеет его подписи, не указан объем, плотность, а также дата и время выезда автоцистерны с предприятия.

Кассационный суд соглашается, что ввиду характера хозяйственных операций, их состав, объем поставок, товарно-транспортные накладные и путевые листы являются неотъемлемой частью этих отношений, их непредоставление или недостатки в оформлении свидетельствуют о несоответствии первичных документов требованиям Инструкции О порядке приемки, транспортировки, хранении, отпуске и учете нефти и нефтепродуктов на предприятиях и организациях Украины, утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики Украины, Министерства экономики Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики, 20.05.2008 №281/171/578/155.

Судами констатировано, что истцом предоставлены исключительно документы, фиксирующие факт заключения сделок (договоры) и их результаты (налоговые накладные, расходные накладные, платежные поручения, сертификаты качества и т.п.). В то же время материалы дела не содержат подтверждения фактического выполнения сторонами договорных отношений, то есть доказательств совершения определенных действий в ходе поставки и реализации товаров, в том числе о фактическом движении товаров.

Верховным Судом отмечено, что плательщик, претендующий на подтверждение обоснованности заявленной им налоговой выгоды первичными документами, должен убедиться в правильности оформления таких документов и достоверности приведенных в этих документах сведений. В противном случае такой плательщик несет риск в сфере налоговых правоотношений, поскольку упускает возможность подтвердить налоговый кредит в силу отсутствия должным образом оформленных первичных документов.

Следовательно, Кассационным административным судом в составе Верховного Суда от 21.05.2024 по делу № 160/14102/22 кассационная жалоба Главного управления ГНС в Днепропетровской области удовлетворена; постановление Третьего апелляционного административного суда от 19.10.2023 упразднено, решение Днепропетровского окружного административного суда от 22.03.2023 оставлено в силе.

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