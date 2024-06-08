Еще больше детей смогут бесплатно оздоровиться в детском центре «Артек»

Правительство расширило количество категорий детей, которые могут получить бесплатные путевки в детский центр «Артек».

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В 2024 году еще больше категорий детей могут получить бесплатные путевки в детский центр «Артек».

В этом году Правительство расширило количество категорий детей, которые могут получить бесплатные путевки в детский центр в Киеве и Закарпатье.

В список категорий детей, которые смогут в 2024 году получить бесплатные путевки в Международный детский центр «Артек», добавили детей участников боевых действий (в частности, добровольцев) и детей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. Кроме того, добавили и детей из семей, которые получают помощь на проживание как ВПЛ.

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