На Ровенщине местные жители обнаружили боевую часть шахеда, которая не сдетонировала

Полицейские-взрывотехники обезвредили недетонировавшую боевую часть шахеда.

На Ровенщине местные жители обнаружили обломки беспилотника. Как сообщили в полиции области, оказалось, что это не сдетонировавшая боевая часть шахеда.

Таким образом, граждане вызвали спецслужбы. На месте происшествия работали взрывотехники, следователи, криминалисты, представители СБУ и прокуратуры.

Специалисты-взрывотехники изъяли опасную находку и путем подрыва обезвредили.

Правоохранители задокументировали очередное преступление, а часть обломков направят на экспертизу.

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