Доплату к пенсии по возрасту получат не все пенсионеры: какие ограничения введены

Согласно действующему законодательству, украинские граждане, которые вышли на пенсию, имеют право на дополнительную выплату по достижении определенного возраста. Однако не все пенсионеры могут рассчитывать на эти доплаты из-за существующих ограничений. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
По достижении определенного возраста предусмотрены следующие доплаты к пенсии:
от 70 лет - 300 гривен;
от 75 лет - 456 гривен;
от 80 лет - 570 гривен.
Следует отметить, что вышеупомянутые доплаты не суммируются, а заменяются доплатами большего размера после достижения соответствующего возраста.
Для получения доплат никуда обращаться не нужно – их начислят автоматически на основе имеющихся данных в базе ПФУ.
Возрастные надбавки не начисляются пенсионерам, пенсионные выплаты которых превышают 10 340 гривен.
Впрочем, по достижении 80 лет пенсионеры имеют право на дополнительную денежную компенсацию от государства — в случае значительного ухудшения здоровья и потребности посторонней помощи в быту. Для получения таких выплат нужно предъявить медицинские документы, подтверждающие диагноз, и доказать необходимость постоянной помощи.
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