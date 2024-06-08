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Доплату до пенсії за віком отримають не всі пенсіонери: які обмеження запроваджено

17:08, 8 червня 2024
Право на доплату за вік мають лише ті, у кого загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.
Доплату до пенсії за віком отримають не всі пенсіонери: які обмеження запроваджено
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Згідно чинного законодавства, українські громадяни, які вийшли на пенсію, мають право на додаткову виплату після досягнення певного віку. Однак не всі пенсіонери можуть розраховувати на ці доплати через обмеження. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Після досягнення певного віку передбачено наступні доплати до пенсії:

від 70 років — 300 гривень;

від 75 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Слід зазначити, що вищезгадані доплати не підсумовуються, а замінюються на доплати більшого розміру після досягнення відповідного віку.

Для отримання доплат нікуди звертатись не потрібно — їх нарахують автоматично на основі наявних даних у базі ПФУ.

Вікові надбавки не нараховують пенсіонерам, пенсійні виплати яких перевищують 10 340 гривень.

Втім, після досягнення 80 років пенсіонери мають право на додаткову грошову компенсацію від держави — у разі значного погіршення здоров’я та потреби сторонньої допомоги у побуті. Для отримання таких виплат потрібно пред’явити медичні документи, що підтверджують діагноз, та довести потребу постійної сторонньої допомоги.

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