На Рівненщині місцеві жителі виявили бойову частину шахеда, що не здетонувала

На Рівненщині місцеві жителі виявили уламки безпілотника. Як повідомили у поліції області, виявилося, що це бойова частина шахеда, яка не здетонувала.
Відтак, громадяни викликали спецслужби. На місці події працювали вибухотехніки, слідчі, криміналісти, представники СБУ та прокуратури.
Фахівці-вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку та шляхом підриву знешкодили.
Правоохоронці задокументували черговий злочин, а частину уламків скерують на експертизу.
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