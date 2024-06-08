На Рівненщині місцеві жителі виявили бойову частину шахеда, що не здетонувала

Поліцейські-вибухотехніки знешкодили бойову частину шахеда, що не здетонувала.

На Рівненщині місцеві жителі виявили уламки безпілотника. Як повідомили у поліції області, виявилося, що це бойова частина шахеда, яка не здетонувала.

Відтак, громадяни викликали спецслужби. На місці події працювали вибухотехніки, слідчі, криміналісти, представники СБУ та прокуратури.

Фахівці-вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку та шляхом підриву знешкодили.

Правоохоронці задокументували черговий злочин, а частину уламків скерують на експертизу.

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