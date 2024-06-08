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Ще більше дітей зможуть безоплатно оздоровитися в дитячому центрі «Артек»

23:00, 8 червня 2024
Уряд розширив кількість категорій дітей, які можуть отримати безоплатні путівки до дитячого центру «Артек».
Ще більше дітей зможуть безоплатно оздоровитися в дитячому центрі «Артек»
Источник фото: Depositphotos
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У 2024 році ще більше категорій дітей можуть отримати безоплатні путівки до дитячого центру «Артек».

Цьогоріч Уряд розширив кількість категорій дітей, які можуть отримати безоплатні путівки до дитячого центру у Києві та на Закарпатті.

До переліку категорій дітей, які зможуть у 2024 році отримати безплатні путівки в Міжнародний дитячий центр «Артек», додали дітей учасників бойових дій (зокрема, добровольців) та дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України. Крім того, додали і дітей із сімей, які отримують допомогу на проживання як ВПО.

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