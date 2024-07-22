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КАС ВС подтвердил правомерность принятого решения комиссии по вопросам остановки регистрации налоговой накладной и расчета корректировки

16:54, 22 июля 2024
Если причиной отказа в регистрации РК стало непредоставление ни одного первичного документа, подтверждающего возврат товара, то по делу об отказе в разблокировании РК суд встанет на сторону ГНС.
КАС ВС подтвердил правомерность принятого решения комиссии по вопросам остановки регистрации налоговой накладной и расчета корректировки
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Государственная налоговая служба сообщает, что Кассационным административным судом в составе Верховного Суда поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого решения комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки, принимающей решение о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (НН/РК) в Едином регистрации налоговых накладных (ЕРНН) или отказ в такой регистрации в ЕРНН, поскольку расчет корректировки подан налогоплательщиком, соответствующим пункту 8 Критериев рисковости налогоплательщика.

Судами установлено, что истцом представлен в налоговый орган для проведения регистрации в Едином реестре налоговых накладных расчет корректировки количественных и стоимостных показателей в налоговую накладную. Указанный расчет был доставлен в контролирующий орган, документ принят, однако в соответствии с пунктом 201.16 статьи 201 Налогового кодекса Украины регистрация приостановлена. Налогоплательщик, которым представлен для регистрации НН/РК в Едином реестре налоговых накладных, соответствует пункту 8 Критериев рисковости налогоплательщика, ему предложено предоставить объяснения и копии документов по подтверждению информации, указанной в НН/РК, для рассмотрения вопроса принятия решения о регистрации/отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Следовательно, регистрация расчета корректировки истца остановлена ​​по тем основаниям, что налогоплательщик соответствует пункту 8 Критериев рисковости налогоплательщика. Предложено предоставить объяснения и копии документов, достаточные для принятия решения о регистрации НН/РК в ЕРНН.

Согласно выписке из протокола комиссии налогового органа по работе с крупными налогоплательщиками по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных причиной отказа в регистрации расчета корректировки стало непредоставление ни одного первичного документа (товарно-транспортной накладной на возврат продукции и оприходование ее) на складе), подтверждающий возврат товара. Кроме того, не предоставлены никакие расчетные (платежные) документы.

Верховный Суд согласен с выводами судов предыдущих инстанций относительно того, что поданные истцом документы не могут считаться достаточными для подтверждения операции и регистрации расчета корректировки, выписанном истцом на контрагента.

Ссылка истца на накладную на возвращение как доказательство, удостоверяющее факт возврата товара, неприемлемо ввиду предписаний части второй статьи 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 № 996-XIV, согласно которой первичные документы могут быть составлены в бумажной или электронной форме и должны иметь следующие обязательные реквизиты, в частности: должности и фамилии (кроме первичных документов, требования к которым устанавливаются Национальным банком Украины) лиц, ответственных за осуществление хозяйственной операции и правильность ее оформления; личную подпись или другие данные, позволяющие идентифицировать лицо, участвовавшее в осуществлении хозяйственной операции. Отсутствие на указанной накладной указанных обязательных реквизитов доказывает ее несоответствие требованиям части второй статьи 74 и первой статьи 94 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Следовательно, Кассационным административным судом в составе Верховного Суда от 02.07.2024 по делу № 440/5004/23 кассационная жалоба истца оставлена ​​без удовлетворения; решение Полтавского окружного административного суда от 29.11.2023 и постановление Второго апелляционного административного суда от 02.04.2024 оставлено по-прежнему.

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