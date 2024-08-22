На Прикарпатье суд оштрафовал сотрудника ТЦК, который насильно затащил мужчину в военное авто

Суд назначил ему наказание в размере 17 тысяч гривен штрафа.

На Прикарпатье суд признал виновным начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Постановление по делу №938/828/24 принял Верховинский районный суд Ивано-Франковской области.

Как говорится в материалах дела, 10 июля, получив сообщение от Госпогранслужбы о незаконном пересечении границы военнообязанным, майор вместе с коллегой уехал в деревню Ильцы Верховинского района.

В селе рядом с автобусной остановкой они попросили мужчину пройти с ними для уточнения военно-учетных данных. Тот отказался садиться в машину и пытался скрыться. После этого работники ТЦК повалили мужчину на землю и повели в военный автомобиль.

В суде мужчина объяснил, что вместе с коллегой задержали военнообязанного после того, как он применил против них перечный баллончик и пытался скрыться.

Исследовав все материалы дела, в частности видеозапись, на которой зафиксировано, как три человека в военной форме повалили мужчину лицом к земле и тот в их сопровождении направился к автомобилю, судья признала начальника мобилизационного отделения ТЦК и СП виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и назначила ему наказание в размере 17 тысяч гривен штрафа.

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