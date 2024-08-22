На Прикарпатті суд оштрафував співробітника ТЦК, який силоміць затягнув чоловіка у військове авто

Суд призначив йому покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу.

На Прикарпатті суд визнав винним начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Постанову в справі №938/828/24 прийняв Верховинський районний суд Івано-Франківської області.

Як йдеться у матеріалах справи, 10 липня, отримавши повідомлення від Держприкордонслужби про незаконний перетин кордону військовозобов’язаним, майор разом з колегою виїхав у село Ільці Верховинського району.

У селі поруч з автобусною зупинкою вони попросили чоловіка пройти з ними для уточнення військово-облікових даних. Той відмовився сідати до автівки і намагався втекти. Після цього працівники ТЦК повалили чоловіка на землю і повели до військового автомобіля.

У суді чоловік пояснив, що разом з колегою затримали військовозобов’язаного після того, як він застосував проти них перцевий балончик і намагався втекти.

Дослідивши всі матеріали справи, зокрема відеозапис, на якому зафіксовано, як троє осіб у військовій формі повалили чоловіка обличчям до землі і той в їх супроводі попрямував до автомобіля, суддя визнала начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень і призначила йому покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу.

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