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Прошел ВВК, получил боевую повестку, но не явился в призывной пункт: на Львовщине осужден мужчина

15:29, 3 сентября 2024
Мужчина без уважительной причины не явился в призывной пункт, чем нарушил требования законодательства и уклонился от военного призыва.
Прошел ВВК, получил боевую повестку, но не явился в призывной пункт: на Львовщине осужден мужчина
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На Львовщине 40-летний житель города Моршин признан виновным по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Приговор по делу №456/597/24 вынес Стрыйский горрайонный суд Львовской области.

В суде доказано, что в сентябре прошлого года обвиняемый находился в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, где прошел военно-врачебную комиссию. Обзором комиссии он признан пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

Соответственно, тогда же обвиняемому была вручена боевая повестка, согласно которой тот должен был явиться для отправки в воинскую часть.

Однако мужчина без уважительной причины не явился в призывной пункт для прохождения службы в определенной воинской части, чем нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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