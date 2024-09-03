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Пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, але не з’явився до призовного пункту: на Львівщині засуджено чоловіка

15:29, 3 вересня 2024
Чоловік без поважної причини не з’явився до призовного пункту, чим порушив вимоги законодавства та ухилився від військового призову.
Пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, але не з’явився до призовного пункту: на Львівщині засуджено чоловіка
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На Львівщині 40-річного жителя міста Моршин визнано винуватим за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Вирок у справі № 456/597/24 виніс Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

У суді доведено, що у вересні минулого року обвинувачений перебував у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де пройшов військово-лікарську комісію. Оглядом комісії його визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.

Відповідно, тоді ж обвинуваченому було вручено бойову повістку, згідно якої той мав з’явитися для відправки у військову частину.

Однак чоловік без поважної причини не з’явився до призовного пункту для проходження служби у визначеній військовій частині, чим порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Чоловіку призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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