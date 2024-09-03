Пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, але не з’явився до призовного пункту: на Львівщині засуджено чоловіка

Чоловік без поважної причини не з’явився до призовного пункту, чим порушив вимоги законодавства та ухилився від військового призову.

На Львівщині 40-річного жителя міста Моршин визнано винуватим за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Вирок у справі № 456/597/24 виніс Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

У суді доведено, що у вересні минулого року обвинувачений перебував у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де пройшов військово-лікарську комісію. Оглядом комісії його визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.

Відповідно, тоді ж обвинуваченому було вручено бойову повістку, згідно якої той мав з’явитися для відправки у військову частину.

Однак чоловік без поважної причини не з’явився до призовного пункту для проходження служби у визначеній військовій частині, чим порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Чоловіку призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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