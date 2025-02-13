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КУС ВС: Лица являются соисполнителями убийства, если умышленно нанесли потерпевшему повреждение, независимо от того, которое повлекло смерть

18:30, 13 февраля 2025
Лица признаются соисполнителями умышленного убийства, если они действовали с умыслом на совершение этого преступления и нанесли потерпевшему различные телесные повреждения, независимо от того, какое именно из них явилось непосредственной причиной его смерти.
КУС ВС: Лица являются соисполнителями убийства, если умышленно нанесли потерпевшему повреждение, независимо от того, которое повлекло смерть
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Лица являются соисполнителями умышленного убийства, если они действовали с умыслом на совершение этого преступления и нанесли потерпевшему различные телесные повреждения, независимо от того, какое из них оказалось непосредственной причиной смерти.

К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результату рассмотрения дела №760/7012/17-к.

Обставини справи:

У цьому кримінальному провадженні вироком місцевого суду двох осіб засуджено за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме за те, що один з обвинувачених під час конфлікту завдав двох ударів ножем у шию та грудну клітку потерпілому, а інший обвинувачений, допомагаючи в подоланні опору потерпілого, вдарив того плоскогубцями в потилицю, знерухомивши його. Після цього обвинувачені підпалили в кімнаті книжки і журнали, що призвело до отримання потерпілим опіків. Від проникаючого колото-різаного поранення шиї потерпілий помер на місці вчинення злочину. Апеляційний суд скасував цей вирок стосовно одного з обвинувачених і закрив кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, зауваживши, що його удар у потилицю потерпілого не був безпосередньою причиною смерті останнього, що спростовує наявність у нього умислу на вбивство і виключає його причетність до смерті потерпілого. Дії іншого обвинуваченого суд апеляційної інстанції кваліфікував за ч. 1 ст. 115 КК України.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду і призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний Суд вказав, що кожна з осіб, які з умислом на вбивство завдали потерпілому ушкодження, незалежно від того, яке з них виявилося безпосередньою причиною смерті, повинна нести відповідальність як співвиконавець. Співвиконавцями умисного вбивства є також особи, котрі хоча й не вчиняли дій, якими безпосередньо було заподіяно смерть потерпілому, але, будучи об'єднаними з іншими співвиконавцями вбивства єдиним умислом, здійснили частину дій, які група вважала необхідною для реалізації цього умислу.

Як зазначив ККС ВС, суд апеляційної інстанції не навів переконливих доводів, які спростовували б висновок місцевого суду про спільні дії осіб, і не обґрунтував обставинами справи, що дії одного обвинуваченого не були пов’язані єдиним умислом і метою з діями іншого. При оцінці обставин слід врахувати, що питання, чи були дії осіб об’єднані спільним умислом, не завжди залежить від наявності попередньої змови.

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