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Апелляционный суд оставил в силе приговор обвиняемому в разбойном нападении на пенсионерку, ее убийстве и поджоге квартиры

18:05, 19 февраля 2025
Адвокат обжаловал приговор, мол, сторона обвинения не доказала виновности его подзащитного.
Апелляционный суд оставил в силе приговор обвиняемому в разбойном нападении на пенсионерку, ее убийстве и поджоге квартиры
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32-летний житель Хмельницкого, обвиняемый в том, что по корыстным мотивам убил 80-летнюю женщину и поджег ее квартиру, чтобы скрыть преступление, а также совершил серию краж денег и документов, будет отбывать наказание лишением свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Апеляційний суд підтвердив законність вироку суду першої інстанції, яким його визнано винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство з корисливих мотивів);
  • ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що спричинило загибель людини);
  • ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, в умовах воєнного стану);
  • ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана із проникненням у сховище, й крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану);
  • ч. 1, 3 ст. 357 КК України (викрадення офіційних документів та незаконне заволодіння паспортом та іншими важливими особистими документами).

Вирок оскаржував захисник обвинуваченого. Просив його скасувати й закрити справу. На його переконання, сторона обвинувачення не довела винуватості його підзахисного, а місцевий суд побудував вирок виключно на припущеннях.

За результатами апеляційного перегляду провадження колегія суддів залишила його апеляційну скаргу без задоволення.

Як встановив суд, у квітні й липні 2022 року у м. Хмельницькому обвинувачений вчинив серію крадіжок грошей та документів: з локомотива у депо й з двох легкових автомобілів, припаркованих на вулиці, викрав близько 20 000 грн, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, водійські посвідчення, банківські картки, паспорт, ідентифікаційний код та інші.

23 вересня 2022 року він пішов до 80-річної місцевої жительки, по сусідству з якою колись винаймав з дружиною квартирою. Коли та впустила його до помешкання, напав на неї, завдаючи ударів у груди твердим предметом. Потім спробував задушити. Поки жінка лежала без свідомості, обікрав квартиру на майже 50 000 грн й заволодів важливими особистими документами. Аби приховати злочин, розкидав з шафи одяг, підпалив його та, закривши квартиру на ключ, пішов. Потерпіла померла від отруєння чадним газом.  

Своєї вини у вчиненні цих кримінальних правопорушень обвинувачений не визнав.

Апеляційний суд констатував: його непослідовні й суперечливі показання щодо непричетності до інкримінованих злочинів суд першої інстанції правильно розцінив, як спосіб захисту з метою уникнення відповідальності за фактично скоєне, оскільки їх повністю спростовують досліджені докази.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/8195/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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суд Хмельницкий приговор

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