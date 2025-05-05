В Полтавской области получил повестку, но не пришел в ТЦК, потому что «побоялся проходить военную службу» — что решил суд

Военнообязанному была вручена повестка, однако он не явился для отправки в воинскую часть, тем самым уклонившись от мобилизации.

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В Полтавской области военнообязанный получил повестку, но уклонился от мобилизации. Приговор по делу № 527/488/25 вынес Глобинский районный суд Полтавской области.

Как указано в материалах дела, в декабре 2024 года жителю Полтавщины была вручена повестка, однако он не прибыл для отправки в воинскую часть, тем самым уклонившись от мобилизации.

Согласно материалам дела, мужчина получил повестку 12 декабря 2024 года и должен был впоследствии явиться для отправки, но этого не сделал. Его действия были квалифицированы как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в совершении указанного уголовного правонарушения.

Мужчина объяснил, что не явился в ТЦК в назначенное время, так как побоялся проходить военную службу. Он искренне раскаялся в содеянном и просил не назначать строгое наказание.

Суд, проанализировав материалы дела, признал жителя Полтавской области виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Однако, на основании ст. 75 УК Украины, суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытанием, установив ему испытательный срок в 1 год.

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