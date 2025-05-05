На Полтавщині отримав повістку, але не прийшов до ТЦК, бо «побоявся проходити військову службу» — що вирішив суд

Військовозобов’язаному було вручено повістку, однак він не з'явився для відправлення до військової частини, тим самим ухилившись від мобілізації.

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На Полтавщині військовозобов’язаний отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 527/488/25 виніс Глобинський районний суд Полтавської області.

Як вказується у матеріалах справи, у грудні 2024 року мешканцю Полтавщини було вручено повістку, однак він не з'явився для відправлення до військової частини, тим самим ухилившись від мобілізації.

Згідно з матеріалами справи, чоловік отримав повістку 12 грудня 2024 року та мав згодом прибути для відправлення до військової частини, чого він не зробив. Його дії були кваліфіковані як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю.

Чоловік пояснив, що не з’явився до ТЦК у визначений час, оскільки побоявся проходити військову службу. Щиро розкаявся у вчиненому та просив не призначати суворе покарання.

Суд проаналізував матеріали справи і визнав мешканця Полтавщини винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Однак на підставі ст. 75 КК України суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 1 рік.

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