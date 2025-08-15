Практика судов
Апелляционный суд подтвердил отказ в признании отцовства из-за несоответствия ДНК-доказательства из Польши

19:02, 15 августа 2025
Апелляционный суд оставил в силе решение Херсонского городского суда, которым отказано в удовлетворении иска о признании отцовства.
Истец утверждал, что состоял в фактических брачных отношениях с матерью ребенка, которая на момент рождения была замужем за другим мужчиной. В свидетельстве о рождении в графе «отец» был записан бывший муж матери. Мужчина просил суд установить его отцовство.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что истец не представил надлежащих и допустимых доказательств, которые бы «вне разумного сомнения» подтверждали его отцовство. Основное доказательство — отчет о генетическом исследовании польской лаборатории «test DNK» — не соответствовало требованиям ГПК Украины.

Не согласившись с таким решением, мужчина обжаловал его в апелляционном порядке, сообщил Херсонский апелляционный суд.

Что решил апелляционный суд по делу № 766/3263/24

Судом установлено, что спор в данном деле возник по поводу отцовства в отношении ребенка, который родился в Республике Польша.

Согласно статье 28 Договора между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, ратифицированного Постановлением ВР № 3941-XII от 4 февраля 1994 года, установление и оспаривание происхождения ребенка от конкретного лица регулируется законодательством той Договаривающейся Стороны, гражданином которой является мать ребенка в момент рождения. Однако достаточным является соблюдение формы признания ребенка, предусмотренной законодательством той Договаривающейся Стороны, на территории которой признание должно быть или было осуществлено. Учитывая положения Договора о правовой помощи, данный спор подлежит рассмотрению по законодательству Украины, поскольку мать ребенка является гражданкой Украины, а признание происхождения ребенка должно быть осуществлено на территории Украины с учетом положений этого Договора.

В подтверждение исковых требований истец предоставил копию отчета о исследовании, выданного лабораторией исследований ДНК ООО «test DNK» г. Катовице, Республика Польша, с переводом с польского на украинский язык и нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

Коллегия судей пришла к выводу, что представленный отчет о генетическом исследовании не соответствует требованиям, поскольку не заверен в установленном порядке соответствующим органом (отсутствует печать), а также не содержит сведений о том, что лицо, составившее его, предупреждено (осведомлено) об ответственности за заведомо ложное заключение и что он подготовлен для предоставления в суд. Это, с учетом оснований, указанных судом первой инстанции, ставит под сомнение его достоверность, и поэтому он был обоснованно отклонен судом.

Приобщенные к исковому заявлению копии фотографий суд первой инстанции обоснованно не принял во внимание, указав мотивы, с которыми согласился апелляционный суд, поскольку они даже не идентифицируют личность ответчицы и малолетнего ребенка, не соответствуют требованиям относимости доказательств, а именно: доказыванию факта совместного проживания истца и ответчицы, ведения ими общего хозяйства до рождения ребенка или совместного его воспитания либо содержания.

Других бесспорных доказательств, которые бы позволили сделать вывод об обоснованности исковых требований, истцом представлено не было.

По результатам апелляционного рассмотрения жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Херсонского городского суда Херсонской области — без изменений.

