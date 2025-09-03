Практика судов
Ровенский апелляционный суд отменил взыскание алиментов с военного за время плена

18:51, 3 сентября 2025
Суд первой инстанции взыскал с военнослужащего несуществующую задолженность по уплате алиментов.
Ровенский апелляционный суд пересмотрел решение местного суда, который взыскал с военнослужащего задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка за период его пребывания в плену. Апелляционный суд признал выводы местного суда ошибочными, отменив решение в части взыскания задолженности и значительно уменьшив сумму, подлежащую уплате, учитывая выплаты, осуществленные родителями ответчика.

Суть дела

После развода истица и ответчик заключили договор об уплате алиментов на содержание их общего ребенка, в соответствии с которым ответчик обязывался ежемесячно выплачивать определенную сумму. Истица обратилась в суд, утверждая, что ответчик не выполнял эти обязательства, и требовала взыскания задолженности за период, когда он находился в плену, а также изменения способа взыскания алиментов. Местный суд частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика задолженность, но отказал в изменении способа взыскания алиментов. Представитель ответчика обжаловал это решение в Ровенском апелляционном суде, настаивая на его отмене из-за отсутствия задолженности.

Позиции сторон

Истица утверждала, что ответчик не платил алименты за период пребывания в плену, что привело к возникновению задолженности. Она просила взыскать эту сумму и изменить способ взыскания алиментов. Ответчик через своего представителя отрицал наличие задолженности, указывая, что его родители выполняли его обязательства по уплате алиментов во время его пребывания в плену. Эти выплаты подтверждались показаниями родителей и справкой финансового учреждения о денежных переводах в пользу истицы. Представитель ответчика просил отменить решение местного суда и отказать в иске.

Что решил суд

Ровенский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу ответчика. Суд установил, что местный суд ошибочно определил наличие задолженности в полном объеме, поскольку родители ответчика осуществляли выплаты алиментов в пользу истицы во время его пребывания в плену. Эти факты подтверждались показаниями родителей и справкой финансового учреждения. Апелляционный суд отметил, что местный суд не полностью выяснил обстоятельства дела и неправильно применил нормы материального права.

Вместо этого суд сосредоточился на вопросе взыскания задолженности. Апелляционный суд отменил решение местного суда в этой части и принял новое решение, взыскав с ответчика только разницу между суммой, предусмотренной договором об уплате алиментов, и средствами, которые платили родители ответчика. Эта сумма оказалась в четыре раза меньше, чем та, которая была определена местным судом.

Заключение суда

Постановление Ровенского апелляционного суда от 28 августа 2025 года по делу № 754/9290/24 (производство № 22-ц/4815/1009/25) признало ошибочными выводы местного суда относительно полного объема задолженности. Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика только остаточную сумму алиментов, учитывая выплаты, осуществленные его родителями во время плена. Решение местного суда в этой части отменено, а дело решено с учетом фактических обстоятельств и норм законодательства.

