Владелицу ресторана обязали оплатить общине более 118 тысяч гривен за пользование землей без договора

Апелляционный суд взыскал с владелицы ресторана в пользу городского совета арендную плату за пользование земельным участком.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело о пользовании земельным участком без договора: обжаловали решение местного суда, которым частично удовлетворен иск горсовета и взыскано с ответчицы 4 748 гривен безосновательно сохраненных средств. Об этом сообщили в суде.

Суть дела и позиции сторон

Истец просил отменить обжалуемое решение в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании более 118 тысяч с ответчиков и принять новое решение в этой части, которым исковые требования удовлетворить.

Ответчик в апелляционной жалобе настаивал на отмене решения местного суда и принятии нового — о взыскании с него в пользу городского совета 4 748 гривен безосновательно сохраненных средств в виде арендной платы, в удовлетворении требований в другой части — отказать.

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел пришел к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы городского совета и частичном удовлетворении апелляционной жалобы ответчика, исходя из следующего.

Суду известно, что в собственности ответчицы находится ресторан, что подтверждается информацией из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, а также согласно решению местного суда, оставленному Ровенским апелляционным судом без изменений, которым истребован из чужого незаконного владения ответчика в этом деле ресторан, принадлежащий ответчице на праве собственности.

Объект недвижимого имущества расположен на земельном участке, который относится к категории земель, находящихся в собственности территориальной громады в лице городского совета.

Ссылаясь на неуплату владельцем ресторана арендной платы за пользование земельным участком, городской совет обратился в суд за защитой своих прав как владельца спорного земельного участка, на основании ст. ст. 1212, 1214 Гражданского кодекса Украины.

Согласно статье 13 Конституции Украины земля является объектом права собственности Украинского народа.В соответствии со ст. 80 Земельного кодекса Украины субъектами права на земли коммунальной

собственности являются территориальные громады, которые реализуют это право непосредственно или через органы местного самоуправления. Согласно пункту в) ч. 1 ст. 96 этого Кодекса землепользователи обязаны своевременно уплачивать земельный налог или арендную плату.

Размер арендной платы устанавливается в договоре аренды, но годовая сумма платежа не может быть меньше размера земельного налога для земельных участков, нормативная денежная оценка которых проведена, и не может превышать 12 процентов нормативной денежной оценки (пункт 288.5 статьи 288 Налогового кодекса Украины).

В случае использования земельного участка коммунальной собственности без оформления договора аренды, владелец такого земельного участка (орган местного самоуправления, который представляет интересы территориальной громады) может защитить свое право на компенсацию размера неполученной арендной платы за пользование земельным участком в порядке, определенном ст. 1212 ГК Украины.

В таком случае суд исходит из того, что фактический пользователь земельного участка без достаточного правового основания за счет владельца этого участка сохранил у себя денежные средства, которые должен был уплатить за пользование им, следовательно, обязан вернуть эти средства владельцу земельного участка на основании ч. 1 ст. 1212 ГК Украины (аналогичный вывод изложен в постановлениях Большой Палаты Верховного Суда от 23 мая 2018 года по делу № 629/4628/16-ц и от 20 сентября 2018 года по делу № 925/230/17).

Учитывая изложенное, суд предыдущей инстанции пришел к правильному выводу о квалификации спорных правоотношений по ст. 1212 ГК Украины.

Решение апелляционного суда

Относительно определения размера безосновательно сохраненных средств, в частности за период, который обжаловал городской совет, в размере более 118 тысяч гривен, апелляционный суд отмечает следующее.

Обращаясь в суд с этим иском, истец обосновывал фактический размер недополученной арендной платы за 15 лет в сумме более 123 000 гривен расчетом недополученных доходов, который проведен на основании нормативной денежной оценки земельного участка и решений городского совета об утверждении ставок арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в его ведении.

В постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 14.02.2022 года по делу № 646/4738/19 указано, что в пункте 289.1 ст. 289 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что для определения размера налога и арендной платы используется нормативная денежная оценка земельных участков.

Следовательно, выписка из технической документации о нормативной денежной оценке спорного земельного участка является надлежащим и допустимым доказательством, подтверждающим данные о его нормативной денежной оценке, которая, в свою очередь, является основой для расчета арендной платы за землю.

В деле, пересмотренном судом апелляционной инстанции, местный суд правильно учел, что при взыскании безосновательно сохраненных средств в размере арендной платы, начисления должны осуществляться истцом исключительно на основании выписки из технической документации о нормативной денежной оценке земель, однако пришел к ошибочному выводу о недоказанности размера нормативной денежной оценки спорного земельного участка за последние 15 лет.

Поскольку приведенный истцом расчет недополученного дохода подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами и должным образом обоснован, апелляционный суд пришел к выводу об удовлетворении иска в полном объеме и взыскании с ответчицы в пользу городского совета недополученного дохода.

Что касается апелляционной жалобы ответчика, доводы которой сводятся к принадлежности именно ему права собственности на ресторан, апелляционный суд отмечает, что собранными по делу доказательствами подтверждается право собственности ответчицы на объект недвижимого имущества, что, как отмечалось выше, подтверждается решением суда первой инстанции, которое вступило в законную силу, и которым истребован из владения ответчика в пользу ответчицы объект недвижимого имущества.

Следовательно, доводы апелляционной жалобы ответчика о принадлежности ему на праве собственности ресторана полностью опровергаются имеющимися по делу доказательствами.

Учитывая все обстоятельства дела, Ровенский апелляционный суд пришел к выводу об отмене обжалуемого решения суда предыдущей инстанции с принятием нового — об удовлетворении исковых требований городского совета к ответчице о взыскании безосновательно сохраненных средств и отказе в удовлетворении исковых требований городского совета к ответчику (дело № 565/1444/24).

