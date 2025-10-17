Апелляционный суд оставил под домашним арестом экс-военного, подозреваемого в убийстве — детали дела

Ровенский апелляционный суд рассматривал жалобу прокурора на решение следователя судьи, который не заключил под стражу, а оставил под домашним арестом бывшего военного — лицо с инвалидностью I-А группы.

Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение следственного судьи о применении домашнего ареста к бывшему военнослужащему с инвалидностью I-А группы, поскольку следствие не доказало необходимость содержания его под стражей.

Решение суда первой инстанции и позиция сторон

Постановлением следственного судьи Корецкого районного суда Ровенской области от 2 октября 2025 года частично удовлетворено ходатайство следователя С ВВП №7 Ровенского РУП ГУНП в Ровенской области о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по домашнему адресу с ношением электронного средства контроля сроком на два месяца с возложением обязанностей:

являться по каждому требованию в орган досудебного расследования/суд;

не покидать без разрешения органа досудебного расследования, следователя, прокурора, суда место постоянного проживания;

уведомлять орган досудебного расследования, прокурора об изменении места своего проживания;

воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшим.

Не согласившись с указанным судебным решением следственного судьи, прокурор подал апелляционную жалобу, настаивая на применении меры пресечения в виде содержания под стражей из тех соображений, что подозреваемый в силу инвалидности I группы категории «А» не может работать, употребляет спиртные напитки, в состоянии алкогольного опьянения проявляет агрессивное поведение и может совершить новое преступление; кроме того, после совершения инкриминируемого правонарушения покинул место происшествия и скрыл орудие совершения преступления, осознавая тяжесть наказания, поэтому с целью уклонения от ответственности может оказывать давление на свидетелей, которыми являются его жена и падчерица.

Аргументы сторон в суде апелляционной инстанции

В судебном разбирательстве прокурор поддержал свою апелляционную жалобу, однако никаких доказательств в подтверждение изложенных в жалобе доводов не предоставил, а наоборот пояснил суду, что сообщений о нарушении гражданином обязанностей, возложенных на него судом при избрании меры пресечения, не поступало, данных о влиянии на свидетелей нет, как и данных о совершении домашнего насилия или хулиганства, нарушений меры пресечения также не зафиксировано.

Во время апелляционного рассмотрения защитник и подозреваемый указали, что фигурант дела является лицом с инвалидностью I-А группы, поскольку потерял обе конечности во время участия в боевых действиях по защите страны, нуждается в дальнейшей реабилитации и постоянном постороннем уходе. Он признал и осознал противоправность своих действий, не нарушает обязанности, возложенные на него следственным судьёй, сотрудничает со следствием, является по вызовам к следователю, прокурору и суду. Ссылаясь на указанные обстоятельства, подозреваемый и защитник считают избранную меру пресечения обоснованной и достаточной для обеспечения выполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей.

Решая вопрос о достаточности и обоснованности избранной следственным судьёй суда первой инстанции меры пресечения, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Фигуранту инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины, то есть особо тяжкого преступления, которое предусматривает возможность применения в отношении него самой строгой меры пресечения – содержания под стражей.

Выводы

Судом апелляционной инстанции установлено, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в суде первой инстанции следователь и прокурор не доказали того, что более мягкая мера пресечения, не связанная с лишением свободы, не обеспечит выполнение подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей — таких доказательств не представлено и в суде апелляционной инстанции. Ссылка же прокурора на тяжесть инкриминируемого преступления не может свидетельствовать о наличии рисков, указанных в ходатайстве следователя, а сама по себе тяжесть уголовных правонарушений не является безусловным основанием для содержания лица под стражей, что следует из устоявшейся практики Европейского суда по правам человека.

Апелляционный суд указал, что возложенные на подозреваемого постановлением следственного судьи соответствующие обязанности предусматривают контроль за его поведением со стороны правоохранительных органов, а их нарушение может повлечь инициирование избрания более строгой меры пресечения, что будет предотвращать риски, предусмотренные ст.177 УПК Украины, в случае их наступления.

Учитывая исследованные в ходе судебного разбирательства обстоятельства в их совокупности, а также то, что содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер пресечения не сможет предотвратить риски, предусмотренные ст.177 УПК Украины, коллегия апелляционного суда пришла к выводу, что имеющиеся на данный момент обстоятельства и факты свидетельствуют о том, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением дополнительных обязанностей в достаточной степени обеспечит необходимый баланс между правами подозреваемого и интересами досудебного расследования, однако орган досудебного расследования не лишён права, в случае несоблюдения подозреваемым условий домашнего ареста, обратиться к следственному судье с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую (дело № 563/1756/25).

Статья 183 УПК Украины определяет содержание под стражей исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер пресечения не сможет предотвратить риски, предусмотренные статьёй 177 этого Кодекса.

При рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения следственный судья обязан установить, доказывают ли предоставленные сторонами уголовного производства доказательства обстоятельства, которые свидетельствуют о: наличии обоснованного подозрения в совершении подозреваемым, обвиняемым уголовного правонарушения; наличии достаточных оснований считать, что существует хотя бы один из рисков, предусмотренных статьёй 177 этого Кодекса, и на которые указывает следователь, прокурор; недостаточности применения более мягких мер пресечения для предотвращения риска или рисков, указанных в ходатайстве.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика Европейского суда по правам человека (пункты 3, 4 статьи 5) указывают, что ограничение права лица на свободу и личную неприкосновенность возможно лишь в предусмотренных законом случаях и в установленном порядке.

При этом, в соответствии с установленной практикой Европейского суда по правам человека, выводы о степени рисков и невозможности их предотвращения применением более мягких мер пресечения должны быть сделаны по результатам совокупного анализа обстоятельств преступления и личности подозреваемого и его поведения. Суд своим решением должен обеспечить не только права подозреваемого, но и высокие стандарты охраны общесоциальных прав и интересов. Обеспечение таких стандартов, как подчёркивает Европейский суд по правам человека, требует от суда большей строгости в оценке нарушений ценностей общества.

То есть целью применения меры пресечения является обеспечение выполнения подозреваемым, обвиняемым возложенных на него процессуальных обязанностей, а основанием является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного правонарушения и наличие рисков, которые дают достаточные основания следственному судье, суду считать, что подозреваемый, обвиняемый, осуждённый может скрываться от органов досудебного расследования и/или суда; уничтожить, скрыть или исказить любую из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения; незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве; препятствовать уголовному производству иным образом; совершить иное уголовное правонарушение или продолжить уголовное правонарушение, в котором подозревается, обвиняется.

Таким образом, чтобы решить дело в соответствии с требованиями закона, суд должен принять во внимание, кроме данных, предусмотренных ст.177 УПК Украины, личные обстоятельства жизни лица, которые могут свидетельствовать в пользу увеличения (уменьшения) риска уклонения от правосудия или других способов ненадлежащего процессуального поведения, характер дела, тяжесть наказания и последствия совершения противоправных деяний.

