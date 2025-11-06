Отказ в открытии кассационного производства КХС ВС — обзор судебной практики

В обзоре также содержится статистика постановления определений об отказе в открытии кассационного производства.

Верховный Суд опубликовал обзор по результатам анализа судебной практики и судебной статистики постановления определений об отказе в открытии кассационного производства Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда.

Обзор включает:

статистический анализ судебных решений, вынесенных КХС ВС в период с 2024 года по I полугодие 2025 года в результате рассмотрения процессуальных обращений, поданных с нарушением требований для открытия кассационного производства;

анализ оснований для постановления КХС ВС определений об отказе в открытии кассационного производства;

особенности кассационного оспаривания судебных решений в делах о банкротстве;

анализ определений КХС ВС относительно злоупотребления процессуальными правами.

