Відмова у відкритті касаційного провадження КГС ВС — огляд судової практики

Верховний Суд оприлюднив огляд за результатами аналізу судової практики та судової статистики постановлення ухвал про відмову у відкритті касаційного провадження Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Огляд містить:
- статистичний аналіз судових рішень, ухвалених КГС ВС протягом 2024 року − І півріччя 2025 року за результатом розгляду процесуальних звернень, поданих без дотримання вимог для відкриття касаційного провадження;
- аналіз підстав постановлення КГС ВС ухвал про відмову у відкритті касаційного провадження;
- особливості касаційного оскарження судових рішень у справі про банкрутство;
- аналіз ухвал КГС ВС щодо зловживання процесуальними правами.
