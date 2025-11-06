Відмова у відкритті касаційного провадження КГС ВС — огляд судової практики

У огляді також міститься статистика постановлення ухвал про відмову у відкритті касаційного провадження

Верховний Суд оприлюднив огляд за результатами аналізу судової практики та судової статистики постановлення ухвал про відмову у відкритті касаційного провадження Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Огляд містить:

- статистичний аналіз судових рішень, ухвалених КГС ВС протягом 2024 року − І півріччя 2025 року за результатом розгляду процесуальних звернень, поданих без дотримання вимог для відкриття касаційного провадження;

- аналіз підстав постановлення КГС ВС ухвал про відмову у відкритті касаційного провадження;

- особливості касаційного оскарження судових рішень у справі про банкрутство;

- аналіз ухвал КГС ВС щодо зловживання процесуальними правами.

