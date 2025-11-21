ФЛП занизил налоги при работе через Prozorro и проиграл суд по налоговым доначислениям

Одесский окружной административный суд подтвердил правомерность многомиллионных налоговых доначислений ФЛП, установленных по результатам проверки деятельности при участии в публичных закупках.

Одеський окружной административный суд рассмотрел дело №420/23089/25 по иску ФЛП, который требовал признать противоправными и отменить налоговые уведомления-решения на 27,1 млн грн и требование об уплате долга на 1 млн грн. Суд согласился с выводами налогового органа и полностью отказал в удовлетворении иска предпринимателя. Об этом сообщили в ГНС.

Обстоятельства дела

Оспариваемые налоговые уведомления-решения были приняты контролирующим органом по результатам проведения документальной плановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности истца, в ходе которой установлено, что ФЛП, находясь на упрощённой системе налогообложения, не соблюдал условия пребывания на такой системе, что привело к занижению им сумм единого налога, налога на доходы физических лиц по результатам годового декларирования, налога на добавленную стоимость, единого взноса и военного сбора. Указанные нарушения были допущены плательщиком налогов при осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности путём участия в тендерных процедурах через систему «Прозорро».

Анализ информации, опубликованной на платформе Электронной системы публичных закупок (prozorro.gov.ua) и «Spending», установил, что ФЛП в течение проверяемого периода заключал договоры на поставку запчастей для транспортных средств, а полученный им от предпринимательской деятельности доход превысил лимит для плательщиков, находящихся на упрощённой системе налогообложения. При этом налогоплательщик в налоговой отчётности, поданной в орган ГНС, за проверяемый период отразил доход от предпринимательской деятельности лишь в размере 1,4 млн гривен.

В соответствии с пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Налогового кодекса плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определённых НКУ, в таких случаях и в такие сроки — в случае применения плательщиком единого налога иного способа расчётов, чем указано в пункте 291.6 статьи 291 НКУ (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов), — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчётным) периодом, в котором допущено такой способ расчётов.

Истцом не предоставлено никаких документов, которые бы подтверждали осуществление деятельности в рамках заявленных видов деятельности и выбранной ставки единого налога с 2018 по 2023 годы (движение средств, акты выполненных работ, накладные и другое), а также расчёты за отгруженные товары (выполненные работы, предоставленные услуги), осуществленные в денежной форме (наличной и/или безналичной), а именно — движение средств по расчётным счетам. Следовательно, не подтверждено осуществление расчётов, установленных для плательщиков единого налога п. 291.6 ст. 291 НКУ, и не подтверждено ведение хозяйственной деятельности в рамках заявленных видов деятельности и выбранной ставки единого налога.

В соответствии с п. 299.11 ст. 299 НКУ в случае выявления соответствующим контролирующим органом во время проверок нарушений плательщиком единого налога первой — третьей групп требований, установленных кодексом, аннулирование регистрации плательщика единого налога первой — третьей групп проводится по решению такого органа, принятому на основании акта проверки, с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено нарушение.

В таком случае субъект хозяйствования имеет право выбрать или перейти на упрощённую систему налогообложения после окончания четырёх последовательных кварталов с момента принятия решения контролирующим органом.

В нарушении ст. 181, 183 НКУ, превысив порог, требующий обязательной регистрации плательщиком НДС, истец не предпринял соответствующих действий, что, в свою очередь, привело к доначислению ему НДС в размере 11,2 млн грн за период с 2018 по 2023 годы.

Решение суда

Суд не принял во внимание ссылки истца на то, что у него имеются первичные документы, подтверждающие заявленные в налоговых декларациях суммы полученного дохода по календарным годам, поскольку такие документы не предоставлялись во время проверки.

Что касается начисления единого взноса и военного сбора, суд отметил в решении, že это является производным от установленных контролирующим органом нарушений, отражённых в акте проверки, и увеличения истцу денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц. Поэтому основания для удовлетворения административного иска в этой части также отсутствуют.

Кроме того, ненадлежащее ведение учёта первичной документации и её непредоставление по требованию налогового органа стало основанием для принятия налогового уведомления-решения, что нашло своё подтверждение в материалах дела.

Поскольку судом во время рассмотрения дела установлено наличие оснований для того, чтобы истец отчитывался о полученных доходах по общим правилам налогообложения в связи с превышением лимитов дохода, определённых для физических лиц-предпринимателей соответствующих групп, суд признал доказанными нарушения со стороны истца в части неподачи деклараций о имущественном состоянии и доходах за проверяемый период.

Учитывая изложенное, Одеський окружной административный суд пришёл к выводу о правомерности принятых Главным управлением ГНС в Одесской области налоговых уведомлений-решений и отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объёме.

