КАС ВС: налоговики не могут доказывать «неправильный чек» только информацией из интернета

Информация из интернета не является доказательством: Верховный Суд подтвердил противоправность штрафа ГНС за «неполную стоимость» товаров при акции.

Верховный Суд поставил точку в споре между обществом и налоговым органом, признав безосновательным штраф в 3,6 млн грн. Суд четко отметил: информация из интернета не может быть доказательством нарушений, а ГНС не представила ни одного подтверждения, что расчетные операции проводились не на полную сумму или что акционные условия были фиктивными.

Обстоятельства дела №320/15624/24

ООО «ФТД-РИТЕЙЛ» оспорило налоговое уведомление-решение, которым ГНС начислила штраф в 3,6 млн грн за якобы проведение расчетных операций не на полную сумму стоимости товаров. Налоговики указывали, что предприятие уменьшало стоимость товара за счет добавления к чеку «мнимых» комплектов электронных аудиокниг, которые покупатели якобы не заказывали.

Проверка проведена в магазине техники. Основанием штрафа стали два фискальных чека, в которых стоимость смартфона и пылесоса была уменьшена на сумму выбранных аудиокниг.

Позиция истца

Предприятие подчеркивало:

действовала официальная маркетинговая акция, по которой покупатель мог приобрести товар по сниженной цене при одновременном приобретении комплекта аудиокниг;

акция была надлежащим образом оформлена и доведена до покупателей;

фискальные чеки полностью отражали все товары, в том числе аудиокниги, и полную сумму оплаты;

никаких доказательств, что покупатели не соглашались с условиями акции, контролирующий орган не предоставил.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суды признали налоговое уведомление-решение противоправным, поскольку:

чеки содержали все необходимые данные и отражали акционную цену;

ГНС не предоставила доказательств проведения операций не на полную сумму;

информация ГНС о «жалобах в соцсетях» не подтверждена доказательствами.

Аргументы кассационной жалобы ГНС

Налоговый орган утверждал:

акция фактически не была скидкой, а уменьшение цены произошло путем добавления «мнимой услуги»;

покупатели якобы не заказывали аудиокниги (подтверждением этого ГНС называла информацию из интернета);

суды необоснованно взыскали расходы на правовую помощь.

Оценка Верховного Суда

КАС ВС согласился с выводами предыдущих инстанций и подчеркнул следующие ключевые моменты:

1. Информация из интернета — не доказательство

Коллегия судей отметила: сведения из сети интернет без подтвержденных источников и доказательств не являются надлежащими и допустимыми доказательствами согласно процессуальному закону.

ГНС не предоставила:

обращений покупателей;

объяснений;

копий ценников;

документов об отсутствии согласия покупателей;

доказательств «налоговой информации», на которую ссылалась в акте.

2. Акционные условия были законными

Суд подтвердил:

цены на товары являются свободными, а ООО имеет право устанавливать скидки;

покупатели добровольно соглашались с условиями акции — что подтверждается оплатой;

фискальные чеки содержали все позиции, включая аудиокниги, и полную сумму покупки.

3. ГНС не доказала ни одного нарушения ст. 3 Закона №265/95-ВР

Не установлено:

проведения расчетных операций не на полную сумму;

невыдачи или неправильного оформления фискальных чеков;

любого фактического нарушения.

4. Штрафы ГНС — необоснованные

Поскольку отсутствуют доказательства нарушения, применение финансовых санкций было неправомерным.

5. Расходы на правовую помощь — подтвержденные и обоснованные

ВС оставил в силе взыскание:

18 240 грн — за рассмотрение в первой инстанции;

9 120 грн — за апелляционное рассмотрение.

ГНС не доказала несоразмерности этих расходов, не подала ходатайства об их уменьшении и не привела никаких доказательств в поддержку своих утверждений.

Вывод Верховного Суда

КАС ВС оставил кассационную жалобу ГНС без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Суд окончательно установил: информация из сети интернет не может использоваться как доказательство отсутствия заказа покупателями акционных товаров.

Также подчеркивается, что ГНС не доказала факт нарушений, а штраф в 3,6 млн грн был начислен безосновательно.

