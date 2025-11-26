КАС ВС: налоговики не могут доказывать «неправильный чек» только информацией из интернета
Верховный Суд поставил точку в споре между обществом и налоговым органом, признав безосновательным штраф в 3,6 млн грн. Суд четко отметил: информация из интернета не может быть доказательством нарушений, а ГНС не представила ни одного подтверждения, что расчетные операции проводились не на полную сумму или что акционные условия были фиктивными.
Обстоятельства дела №320/15624/24
ООО «ФТД-РИТЕЙЛ» оспорило налоговое уведомление-решение, которым ГНС начислила штраф в 3,6 млн грн за якобы проведение расчетных операций не на полную сумму стоимости товаров. Налоговики указывали, что предприятие уменьшало стоимость товара за счет добавления к чеку «мнимых» комплектов электронных аудиокниг, которые покупатели якобы не заказывали.
Проверка проведена в магазине техники. Основанием штрафа стали два фискальных чека, в которых стоимость смартфона и пылесоса была уменьшена на сумму выбранных аудиокниг.
Позиция истца
Предприятие подчеркивало:
- действовала официальная маркетинговая акция, по которой покупатель мог приобрести товар по сниженной цене при одновременном приобретении комплекта аудиокниг;
- акция была надлежащим образом оформлена и доведена до покупателей;
- фискальные чеки полностью отражали все товары, в том числе аудиокниги, и полную сумму оплаты;
- никаких доказательств, что покупатели не соглашались с условиями акции, контролирующий орган не предоставил.
Решения судов первой и апелляционной инстанций
Суды признали налоговое уведомление-решение противоправным, поскольку:
- чеки содержали все необходимые данные и отражали акционную цену;
- ГНС не предоставила доказательств проведения операций не на полную сумму;
- информация ГНС о «жалобах в соцсетях» не подтверждена доказательствами.
Аргументы кассационной жалобы ГНС
Налоговый орган утверждал:
- акция фактически не была скидкой, а уменьшение цены произошло путем добавления «мнимой услуги»;
- покупатели якобы не заказывали аудиокниги (подтверждением этого ГНС называла информацию из интернета);
- суды необоснованно взыскали расходы на правовую помощь.
Оценка Верховного Суда
КАС ВС согласился с выводами предыдущих инстанций и подчеркнул следующие ключевые моменты:
1. Информация из интернета — не доказательство
Коллегия судей отметила: сведения из сети интернет без подтвержденных источников и доказательств не являются надлежащими и допустимыми доказательствами согласно процессуальному закону.
ГНС не предоставила:
- обращений покупателей;
- объяснений;
- копий ценников;
- документов об отсутствии согласия покупателей;
- доказательств «налоговой информации», на которую ссылалась в акте.
2. Акционные условия были законными
Суд подтвердил:
- цены на товары являются свободными, а ООО имеет право устанавливать скидки;
- покупатели добровольно соглашались с условиями акции — что подтверждается оплатой;
- фискальные чеки содержали все позиции, включая аудиокниги, и полную сумму покупки.
3. ГНС не доказала ни одного нарушения ст. 3 Закона №265/95-ВР
Не установлено:
- проведения расчетных операций не на полную сумму;
- невыдачи или неправильного оформления фискальных чеков;
- любого фактического нарушения.
4. Штрафы ГНС — необоснованные
Поскольку отсутствуют доказательства нарушения, применение финансовых санкций было неправомерным.
5. Расходы на правовую помощь — подтвержденные и обоснованные
ВС оставил в силе взыскание:
- 18 240 грн — за рассмотрение в первой инстанции;
- 9 120 грн — за апелляционное рассмотрение.
ГНС не доказала несоразмерности этих расходов, не подала ходатайства об их уменьшении и не привела никаких доказательств в поддержку своих утверждений.
Вывод Верховного Суда
КАС ВС оставил кассационную жалобу ГНС без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.
Суд окончательно установил: информация из сети интернет не может использоваться как доказательство отсутствия заказа покупателями акционных товаров.
Также подчеркивается, что ГНС не доказала факт нарушений, а штраф в 3,6 млн грн был начислен безосновательно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.