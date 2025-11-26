  1. Судебная практика
Форс-мажор не является автоматическим основанием для освобождения от уплаты аренды — Верховный Суд

19:12, 26 ноября 2025
Арендатор должен доказать реальную невозможность пользоваться помещением, а не ссылаться на общее военное положение.
Наличие форс-мажорных обстоятельств само по себе не является безусловным основанием для освобождения от уплаты арендной платы. Необходимо установить конкретную объективную невозможность использования арендованного имущества, которая подтверждается надлежащими доказательствами, в частности, сертификатом ТПП в отношении конкретного договора. Письмо ТПП Украины не является сертификатом в понимании ст.141 Закона Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине» и не содержит идентифицирующих признаков конкретного договора, исполнение которого стало невозможным из-за наличия форс-мажорных обстоятельств.

На этом подчеркнул Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда.

Обстоятельства дела №916/1788/22

ФKП обратился в суд с требованием взыскать с другого предпринимателя 155 079,44 грн долга, из которых 146 270 грн составляла арендная плата, а 8 809,44 грн — коммунальные услуги. Предыдущие суды полностью отказали в иске, считая, что военное положение является форс-мажором, который освобождает арендатора от обязанностей.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что письмо ТПП Украины от 28 февраля 2022 года не является сертификатом о форс-мажоре, поскольку не содержит информации о конкретном договоре, исполнение которого стало невозможно.

Суд подчеркнул, что форс-мажор не имеет автоматического характера, а арендатор должен доказать невозможность доступа к помещению или его реального использования.

При этом суды нижестоящих инстанций не установили ни одного фактического препятствия в пользовании имуществом, не оценили доводы арендодателя о том, что помещение оставалось доступным и даже использовалось работниками ответчика.

Дальнейшее рассмотрение

Верховный Суд отменил решения первой и апелляционной инстанций в части взыскания арендной платы и направил дело на новое рассмотрение. Часть решения, касающаяся коммунальных платежей, оставлена без изменений, поскольку кассатор не привела аргументов для обжалования этой части.

Верховный Суд судебная практика КХС ВС аренда

