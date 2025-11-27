Распространение коммунистической символики – преступление: Верховный Суд признал законным наказание за репосты изображений серпа и молота

Верховный Суд разъяснил, что умышленное публичное использование или распространение символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе через соцсети, само по себе составляет состав преступления, предусмотренного статьей 436-1 УК, независимо от наличия признаков открытой пропаганды.

Черкасский районный суд признал виновным гражданина в распространении коммунистической символики в социальной сети Facebook. Решение оставлено в силе апелляцией. Верховный Суд подтвердил правомерность приговора, подчеркнув, что такие действия подпадают под признаки уголовного преступления. Об этом сообщили в Черкасском районном суде.

Наказание за распространение коммунистической символики

Приговором Черкасского районного суда Черкасской области от 30 января 2023 года гражданина осуждён по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины за распространение символики коммунистического тоталитарного режима к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года без конфискации имущества и на основании статьи 75 УК освобождён от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком продолжительностью 2 года.

Суд признал доказанным, что с 27 января по 8 февраля 2021 года осуждённый, имея целью доведение до широкого круга лиц коммунистической идеологии, осознавая, что социальная сеть Facebook находится в открытом доступе, на собственной странице путём репоста распространил графические изображения, которые содержат символику коммунистического тоталитарного режима.

Определением Черкасского апелляционного суда от 18 апреля 2023 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Позиция Верховного Суда: пропаганда и уголовная ответственность

Обращаясь в кассационную инстанцию, осуждённый считал, что в его действиях отсутствует состав инкриминируемого преступления, поскольку стороной обвинения не доказано наличие в его действиях пропаганды, которая образует объективную сторону уголовного правонарушения по статье 436-1 УК, или умысла осуществить такую пропаганду.

Верховный Суд, оценивая утверждения стороны защиты об отсутствии в действиях осуждённого состава инкриминируемого ему преступления, пришёл к выводу, что статья 436-1 уголовного закона является чёткой, понятной, а несогласие стороны защиты с криминализацией соответствующих действий государством не является основанием для уклонения от уголовной ответственности.

Прежде всего Верховный Суд обратил внимание, что Законом Украины «О осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» определено, что Верховная Рада Украины от имени Украинского народа осудила коммунистический и национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы в Украине, определила правовые основы запрета пропаганды их символики и установила порядок ликвидации символов коммунистического тоталитарного режима.

Таким образом Верховная Рада Украины выразила позицию всего украинского народа, и такая позиция соответствует восприятию коммунистического и нацистского режимов другими демократическими государствами.

В части 1 ст. 4 вышеуказанного Закона определено, что изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УСРР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины запрещено. Как следствие, законодатель предусмотрел уголовную ответственность в статье 436-1 УК за нарушение указанного запрета.

Объективная сторона этого преступления может быть совершена в одной из таких форм:

изготовление,

распространение,

публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов,

публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УСРР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.

В этом производстве осуждённый распространял на протяжении длительного времени на своей странице в социальной сети изображения государственных флагов, гербов и других символов СССР, УССР (УСРР), атрибутики с воспроизведением серпа и молота, пятиконечной звезды, иной символики коммунистической партии, изображения лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии и т. п. Хотя среди распространённых им изображений встретилась открытка с изображением девушки-украинки, суд констатирует, что ряд других изображений очевидно является распространением символики коммунистического режима, что обоснованно было учтено судами предыдущих инстанций.

Речь идёт об изображениях лидеров коммунистического режима (например, изображение Сталина с цитатой о том, кто на самом деле является врагами народа), изображениях серпа и молота, ряда других изображений с символами коммунистического режима, которые содержатся в материалах производства и которые суд не считает целесообразным далее перечислять, поскольку является судом права, а не факта, и может констатировать, что суды предыдущих инстанций надлежащим образом исследовали и правильно установили факт распространения коммунистической символики осуждённым.

Суд считает, что деяния по изготовлению, распространению и публичному использованию очевидно связаны с явлением пропаганды, поскольку содержание пропаганды и заключается в распространении информации, идей, взглядов или фактов для привлечения к ним внимания, влияния на общественное мнение, демонстрации определённых взглядов и идей.

В ст. 1 Закона Украины «О осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» определено, что пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов — это:

публичное отрицание преступного характера коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов в Украине, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима,распространение информации, направленной на оправдание преступного характера коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, деятельности советских органов государственной

безопасности, установления советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах,

преследование борцов за независимость Украины в XX веке,

изготовление и/или распространение, а также публичное использование продукции, содержащей символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Поэтому суд считает, что все формы преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК (изготовление, распространение, публичное использование, публичное исполнение) сами по себе являются проявлением пропаганды. Следовательно, сам факт доказательства умышленного совершения лицом вышеуказанных действий является достаточным для констатации наличия в её действиях как признаков объективной стороны, так и признаков субъективной стороны данного преступления.

Относительно отсутствия решения международной судебной инстанции о признании коммунистического режима СССР преступным

Во-первых, суд обращает внимание, что каждое государство решает вопрос об обоснованности и целесообразности криминализации определённых действий с учётом ряда факторов. В том числе имеет существенное значение факт деятельности определённого тоталитарного режима на территории соответствующего государства, учёт тех действий, которые такой режим совершал.

Во-вторых, международное сообщество не раз осуждало тоталитарные режимы. А в ряде государств также являются уголовно-наказуемыми изготовление, распространение и публичное использование символики тоталитарных режимов.

Так, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла две резолюции относительно осуждения тоталитарных коммунистических режимов: Резолюцию № 1096 (1996) о мерах по ликвидации наследия бывших коммунистических тоталитарных систем и Резолюцию № 1481 (2006) о необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов. В этом контексте уместно также упомянуть Резолюцию № 1495 (2006) о борьбе с возрождением нацистской идеологии и Резолюцию № 1652 (2009) относительно отношения к памятникам, имеющим противоречивую историческую интерпретацию в государствах — членах Совета Европы.

Суд не считает, что факт приверженности отдельных лиц к коммунистическому или нацистскому режиму позволяет им нарушать установленные законами Украины запреты или оправдывать нарушения, совершённые другими лицами. Такие лица могут иметь свою позицию, которая не совпадает с позицией большинства граждан государства, однако они должны воздерживаться от публичных высказываний, распространения, изготовления символики коммунистического режима.

Суд не считает, что криминализация действий, предусмотренных ст. 436-1 УК, может рассматриваться как нарушение статьи 10 Европейской конвенции о правах человека, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения взглядов.

Согласно части 1 этой статьи право на свободу выражения взглядов включает свободу придерживаться своих взглядов, получать и передавать информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ.

В то же время в части 2 этой статьи указано, что осуществление этих свобод, поскольку оно связано с обязанностями и ответственностью, может подлежать таким формальностям, условиям, ограничениям или санкциям, которые установлены законом и являются необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или морали, для защиты репутации или прав других лиц, для предотвращения разглашения конфиденциальной информации или для поддержания авторитета и беспристрастности суда.

Украинский законодатель в ст. 4 Закона Украины «О осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» предусмотрел большое количество случаев, на которые не распространяется запрет. То есть государство установило не абсолютный запрет на использование символики тоталитарных режимов, а учло ряд факторов, при наличии которых действия не подпадают под указанный запрет.

Как следствие, в статье уголовного закона (ст. 436-1 УК) указано, когда в действиях лица отсутствует состав преступления: «кроме случаев, предусмотренных ч. ч. 2, 3 статьи 4 Закона Украины “О осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”».

Например, если в частных коллекциях есть вещи с изображением соответствующей символики коммунистического режима, то такие действия не влекут уголовной ответственности.

Таким образом, законодатель установил уголовно-наказуемый запрет только на действия, которые заключаются в изготовлении, распространении, а также публичном использовании символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, публичном исполнении гимнов.

Суд считает, что такое ограничение соответствует ч. 2 ст. 10 Конвенции, поскольку не является абсолютным, является необходимым в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности, что особенно важно в условиях агрессивной войны, которая продолжается против Украины.

Поэтому, принимая во внимание вышеуказанное, доводы кассационной жалобы по указанным основаниям не опровергают законность и обоснованность судебных решений и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены обжалуемых решений, в связи с чем кассационная жалоба осуждённого в этой части удовлетворению не подлежит.

Суд отклонил доводы стороны защиты о том, что виновность осуждённого не доказана вне разумного сомнения.

Судами установлено, что этот аккаунт был активным, текстовый и аудиовизуальный контент регулярно обновлялся, владелец аккаунта систематически осуществлял репосты и публикации на различные темы от собственного имени.

При таких обстоятельствах суды предыдущих инстанций пришли к выводу о том, что являются неубедительными аргументы стороны защиты относительно осуществления запрещённых законом публикаций посторонними лицами на странице, которая находилась под его контролем, что давало возможность удалить изображения или заблокировать страницу.

Суд решил судьбу вещественных доказательств

Согласно Закону Украины «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов», запрещено изготавливать, распространять и публично демонстрировать их символику. Однако этот запрет не касается использования таких предметов в частных коллекциях или архивах (ч. 3 ст. 4 Закона).

В ходе расследования в жилище осуждённого изъяли красный флаг и значок с изображением флага РФ и георгиевской ленточки. В то же время материалы дела не содержат доказательств того, что эти вещи были специально изготовлены или использованы для совершения преступления, как того требует ст. 98 УПК для признания предметов вещественными доказательствами.

В связи с этим Суд отменил предыдущее решение об уничтожении изъятых предметов и постановил вернуть их осуждённому.

С полным текстом постановления Верховного Суда по делу № 707/2235/21 можно ознакомиться в ЕГРСР.

