Верховный Суд разъяснил, как отличают добровольное сотрудничество с оккупантами от принудительного

КУС ВС сформировал комплексные подходы к квалификации сотрудничества с оккупационными властями и определил признаки добровольности таких действий.

Верховный Суд коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе высказался относительно обстоятельств, при которых действия гражданина Украины могут быть квалифицированы по совокупности уголовных правонарушений, таких как государственная измена и коллаборационная деятельность.

Указано, что гражданин Украины, который занял одну из должностей в незаконных органах власти, правоохранительных или судебных органах на оккупированных территориях и начал выполнять обязанности по должности, может быть привлечён к уголовной ответственности по совокупности уголовных правонарушений: за государственную измену (поскольку его деятельность может представлять одну из форм государственной измены) и коллаборационную деятельность (поскольку он занял определённую должность в незаконных органах власти).

Наличие возможности покинуть оккупированную территорию, не сотрудничая с оккупационной властью, свидетельствует об отсутствии психического принуждения и осознанном переходе на сторону врага и оказании ему помощи.

КУС ВС рассмотрел кассационную жалобу защитника на приговор Жовтневого районного суда г. Запорожья и постановление Запорожского апелляционного суда в уголовном производстве по обвинению гражданина Украины в государственной измене и занятии должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории.

Обстоятельства дела

Судами установлено, что обвиняемый, гражданин Украины и государственный инспектор рыбоохранного патруля, после начала оккупации Бердянска добровольно согласился на сотрудничество с оккупационной властью Российской Федерации. В период с конца февраля до начала марта 2022 года он перешёл на сторону врага и начал выполнять задания в интересах оккупационной администрации, контролируя запрет на вылов водных биоресурсов, проверяя использование орудий лова и обеспечивая передачу выловленной рыбы на пункты приёма, подконтрольные оккупационным структурам.

В дальнейшем, в конце марта 2022 года, он добровольно занял должность инспектора в созданном оккупационной властью незаконном правоохранительном органе, ответственном за контроль в сфере охраны окружающей природной среды и водных биоресурсов в городе Бердянске.

В подтверждение этих обстоятельств суды сослались на показания работников рыбоохранного управления и других свидетелей, которые видели обвиняемого при выполнении им функций «инспектора» оккупационной администрации, а также на соответствующие приказы о назначении и данные негласных следственных действий.

Жовтневый районный суд г. Запорожья признал обвиняемого виновным в государственной измене и занятии должности в незаконном правоохранительном органе. Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной и правоохранительной власти сроком на 15 лет и с конфискацией имущества.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений, указав на надлежащую оценку доказательств местным судом, соблюдение стандарта доказывания «вне разумного сомнения» и законность специального судебного разбирательства in absentia.

Доводы кассационной жалобы и позиции Верховного Суда

Защитник утверждал, что виновность его подзащитного не доказана, обвиняемый не был надлежащим образом уведомлён о судебных заседаниях, а суд допустил существенные нарушения процессуальных норм. Также отмечалось, что наказание является чрезмерно суровым, а суды неправильно применили нормы уголовного закона и неправильно оценили доказательства.

Он настаивал, что свидетели не были непосредственными очевидцами, что показания изложены судом с искажениями, а обвиняемый не имел возможности заявить ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела.

Прокурор настаивал на отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Верховный Суд прежде всего напомнил, что в кассационном производстве проверяется не полнота судебного разбирательства и не фактические обстоятельства дела, а правильность применения норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций.

Суд отметил, что доказательства, положенные в основу приговора, являются согласованными и взаимодополняют друг друга: показания свидетелей, документы о назначении обвиняемого на должность «инспектора» оккупационной администрации, протоколы негласных следственных действий, а также обстоятельства службы обвиняемого как государственного инспектора рыбоохранного патруля. Совокупность этих доказательств позволяет считать доказанными как переход на сторону врага, так и добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе.

Суд подчеркнул, что отсутствуют признаки принуждения к занятию должности в оккупационной структуре. Напротив, действия обвиняемого были последовательными и сознательными, что подтверждается поведением других работников, которые не согласились на сотрудничество и покинули оккупированную территорию.

Суд также отметил, что адвокат эффективно представлял интересы обвиняемого на всех стадиях и подал апелляционную и кассационную жалобы, поэтому утверждения о нарушении права на защиту являются необоснованными.

Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что назначенное наказание является справедливым, соответствует тяжести преступлений и личности обвиняемого, а также не выходит за пределы судебной дискреции. Обстоятельств, смягчающих наказание, не установлено.

Оценив приведённые доводы и проверив материалы производства в пределах кассационной жалобы, Верховный Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для отмены приговора и постановления.

Кассационная жалоба защитника оставлена без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

С детальной позицией ВС в деле № 331/4882/23 можно ознакомиться по ссылке.

