Верховный Суд: отсутствие акционеров с долей 10% не освобождает поставщика финуслуг от требований прозрачности структуры собственности

КАС ВС подтвердил, что финансовое учреждение обязано раскрывать лиц со значительным или решающим влиянием независимо от формального размера долей акционеров.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассматривая дело №160/3966/23, подтвердил правомерность решения Национального банка Украины о признании структуры собственности страховой компании непрозрачной, даже при отсутствии акционеров, которые владеют 10 и более процентами уставного капитала.

ВС пришел к выводу, что требования относительно прозрачной структуры собственности распространяются на всех поставщиков финансовых услуг, независимо от формального размера долей их акционеров. Если из поданных документов невозможно установить лиц, которые фактически осуществляют значительное или решающее влияние на управление или деятельность учреждения, такая структура является непрозрачной в понимании регуляторных требований.

Отсутствие акционеров с существенным участием не освобождает финансовое учреждение от обязанности идентифицировать и раскрывать лиц, которые реально влияют на принятие ключевых управленческих решений.

Обстоятельства дела

Страховая компания обжаловала решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины, которым ее структура собственности была признана непрозрачной.

Основанием для решения регулятора стала невозможность установить из поданных компанией сведений лицо или лиц, которые осуществляют значительное или решающее влияние на управление или деятельность страховщика. При этом ни один из акционеров общества не владел долей в размере 10 и более процентов.

Истец настаивал, что само по себе отсутствие акционеров с существенным участием не может свидетельствовать о непрозрачности структуры собственности. По его мнению, действующее законодательство не содержит обязанности иметь собственника с долей 10% и более, а регулятор не определил конкретных лиц, которые якобы осуществляют значительное влияние.

Суд первой инстанции поддержал эти аргументы и признал решение Нацбанка противоправным. Однако апелляционный суд пришел к противоположному выводу и отказал в удовлетворении иска.

Выводы Верховного Суда

Рассматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд оставил в силе решение апелляционной инстанции и сформулировал принципиальную правовую позицию.

КАС ВС подчеркнул, что:

требования к прозрачности структуры собственности, установленные Положением Национального банка, применяются ко всем небанковским финансовым учреждениям, в том числе к тем, в которых ни один акционер не владеет долей 10% и более;

структура собственности является непрозрачной, если из поданных документов невозможно установить лиц, которые осуществляют значительное или решающее влияние на управление или деятельность финансового учреждения;

значительное влияние может проявляться не только через формальное владение корпоративными правами, но и через фактическую возможность:

– контролировать принятие ключевых управленческих решений;

– определять стратегические направления деятельности;

– формировать или существенно влиять на исполнительные органы.

Верховный Суд подчеркнул, что раскрытие таких лиц в структуре собственности является содержательной, а не формальной обязанностью, направленной на идентификацию конечных бенефициарных собственников или других лиц, которые реально осуществляют существенное влияние.

Также ВС отметил, что Национальный банк не обязан детально перечислять меры или документы, которые должно подать финансовое учреждение для устранения нарушений: это право регулятора, а не его обязанность. В то же время обязанность постоянно контролировать соответствие своей структуры собственности требованиям законодательства возложена именно на поставщика финансовых услуг.

Решение по делу

Верховный Суд признал правомерным решение Комитета Национального банка Украины о признании структуры собственности страховой компании непрозрачной и оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

