Верховный Суд объяснил обязанность государственного исполнителя по изъятию и передаче имущества

Верховный Суд пересмотрел судебные решения по спору, возникшему при принудительном исполнении решения о передаче имущества должником взыскателю.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда выразил позицию относительно компетенции государственного исполнителя в отношении изъятия и передачи имущества должника.

Обязанность по изъятию имущества у должника и его передаче взыскателю является исключительной процессуальной компетенцией государственного исполнителя как субъекта принудительного исполнения судебного решения.

Невозможность идентификации имущества не освобождает его от обязанности принять все предусмотренные законом меры для исполнения судебного решения, а возложение на взыскателя обязанностей по привлечению специализированных предприятий и техники является неправомерным, поскольку означает перекладывание полномочий исполнителя.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу по делу о принудительном исполнении решения о возврате целостного технологического комплекса по производству хлебопекарной муки, признав действия государственного исполнителя неправомерными.

Суть дела № 607/6964/20

Дело касалось исполнения судебного решения, по которому ООО было обязано вернуть взыскателю целостный технологический комплекс по производству хлебопекарной муки, переданный по договору безвозмездного пользования. Взыскатель обратился с жалобой на действия государственного исполнителя, который, несмотря на предоставленный доступ к имуществу, не осуществил его изъятие и передачу.

В исполнительном производстве государственный исполнитель несколько раз фиксировал, что должник предоставляет доступ к комплексу, однако идентифицировать его как предмет исполнительного документа невозможно без участия специализированного предприятия. В связи с этим исполнитель издал ряд требований, которыми обязал взыскателя обеспечить привлечение техники и специалистов для проведения демонтажа.

Взыскатель считал, что такие требования нарушают закон, поскольку организация демонтажа, идентификации и передачи имущества — это исключительная компетенция исполнителя.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении жалобы. Они пришли к выводу, что исполнитель действовал в рамках закона, поскольку идентификация имущества была затруднена, а привлечение спецтехники и предприятия для демонтажа являлось соразмерной мерой для исполнения судебного решения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд чётко обозначил правовую ошибку судов предыдущих инстанций, которые оправдали бездействие государственного исполнителя и признали правомерным требование к взыскателю о привлечении специализированного предприятия и техники для демонтажа имущества. ВС подчеркнул, что именно на государственного исполнителя возложена обязанность организовывать и выполнять действия, необходимые для реализации судебного решения, включая изъятие, идентификацию и передачу имущества, указанного в исполнительном документе.

Ненадлежащее исполнение этих функций, а также перекладывание ответственности за техническую организацию исполнения решения на взыскателя, являются незаконными и нарушают принципы исполнительного производства, закреплённые в Законе Украины «Об исполнительном производстве».

Верховный Суд также подтвердил, что ссылки исполнителя на отсутствие технической информации или невозможность идентификации имущества не являются оправданием бездействия, поскольку закон предоставляет исполнителю инструменты для решения таких вопросов — в частности, путём истребования документов или привлечения специалистов.

Таким образом, Верховный Суд признал неправомерными как бездействие исполнителя, так и требование от 18 декабря 2024 года, которое обязывало взыскателя самостоятельно обеспечить технические условия исполнения решения.

В то же время Суд отказался обязать исполнителя изъять и передать имущество, указав, что такая обязанность уже прямо вытекает из закона и исполнительного документа, а следовательно, не требует отдельного судебного обязательства.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

