Совершеннолетние дети погибших военнослужащих имеют право на помощь в размере 15 млн грн: суд встал на сторону сына погибшего воина

Волынский окружной административный суд сформулировал подход к применению переходного законодательства в спорах о выплате единовременной помощи.

Волынский окружной административный суд признал противоправным решение комиссии Министерства обороны Украины, которым совершеннолетнему сыну погибшего военнослужащего были возвращены документы «на доработку» для получения единовременной денежной помощи. Суд обязал Минобороны повторно рассмотреть заявление с учетом новой редакции закона, которая с 2024 года прямо гарантирует право на такую помощь всем детям погибшего — независимо от возраста.

Суть спора заключалась в том, какое законодательство должно применяться: действовавшее на дату гибели военнослужащего или на момент рассмотрения заявления о выплате. Суд пришел к выводу, что решающим является правовое регулирование, действовавшее на момент принятия решения органом власти, а исключение совершеннолетних детей из круга получателей помощи противоречит цели и содержанию социальных гарантий государства.

Обстоятельства дела №140/10824/25

Истец — совершеннолетний сын погибшего сержанта ВСУ, который погиб в январе 2024 года в результате минно-взрывной травмы при защите Родины. В ноябре 2024 года он обратился с заявлением о назначении единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров №168, в размере 15 млн грн.

Комиссия Министерства обороны Украины в феврале 2025 года вернула документы на доработку, мотивируя это тем, что на дату гибели военнослужащего статья 16-1 Закона «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» предусматривала право на такую помощь только для несовершеннолетних детей либо совершеннолетних детей, которые являются иждивенцами (нетрудоспособными, с правом на пенсию в связи с потерей кормильца).

Поскольку истец является совершеннолетним и не предоставил доказательств нахождения на иждивении отца, Минобороны считало, что оснований для выплаты нет.

Вместо этого истец настаивал: с 29 марта 2024 года вступила в силу новая редакция статьи 16-1 Закона №2011-ХІІ, которая расширила круг получателей и прямо отнесла к членам семьи погибшего всех детей — без возрастных ограничений. Именно эта редакция действовала на момент рассмотрения его заявления комиссией.

Правовая оценка суда

Суд детально проанализировал:

конституционные гарантии социального защиты военнослужащих и членов их семей (статьи 17, 46 Конституции Украины);

правовую природу единовременной денежной помощи как компенсаторной социальной выплаты, связанной с потерей члена семьи;

эволюцию статьи 16-1 Закона №2011-ХІІ — от ограниченного круга получателей до полного включения совершеннолетних детей;

практику Верховного Суда, согласно которой правоотношения по назначению помощи продолжаются с момента обращения до момента принятия решения, а орган власти обязан применять нормы, действующие на время принятия решения.

Ключевой вывод суда: исключение совершеннолетних детей погибшего военнослужащего по основанию даты рождения не соответствует содержанию и цели закона и носит дискриминационный характер.

Суд подчеркнул, что государство, особенно в условиях военного положения, обязано обеспечивать равные и справедливые социально-правовые гарантии для всех членов семей погибших защитников, а не сужать их через формальное толкование норм.

Что решил суд

Решением от 15 января 2026 года суд:

признал противоправным и отменил пункт решения комиссии Минобороны о возврате документов истца на доработку;

обязал Министерство обороны Украины повторно рассмотреть заявление о назначении единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн с учетом правовых выводов суда;

отказал в удовлетворении требования о непосредственном обязании выплатить помощь, указав, что суд не может подменять дискреционные полномочия органа власти;

распределил судебные расходы пропорционально частичному удовлетворению иска.

Решение может быть обжаловано в Восьмой апелляционный административный суд.

