Регистрация дома на одного из супругов не прекращает уже приобретенное наследственное право — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел дело о наследовании доли жилого дома, построенного во время брака, в контексте применения норм материального и процессуального права и влияния государственной регистрации права собственности на объем наследственных прав.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощённого искового производства кассационную жалобу наследницы на постановление апелляционного суда по делу № 456/3974/22 относительно наследования доли жилого дома.

Предметом пересмотра был вопрос правильности применения норм материального и процессуального права при определении правового режима имущества, построенного во время брака, а также последствий принятия наследства и влияния государственной регистрации права собственности на объём наследственных прав.

Обстоятельства дела

Жилой дом с хозяйственными постройками был построен в 1975 году супругами во время пребывания в браке на земельном участке, предоставленном одному из них решением органа местной власти. Дом использовался как общее семейное жильё и был пригоден для проживания. После смерти жены в 1993 году наследство открылось на половину дома как на объект совместной совместной собственности супругов. Завещание умершей составлено не было.

Муж и сын наследодательницы продолжили проживать в доме и фактически владеть им. Несмотря на это, в 1995 году муж оформил на своё имя свидетельство о праве личной собственности на весь дом, не учитывая наследственные права сына. В дальнейшем муж завещал всё своё имущество другому сыну, который после его смерти принял наследство, а после смерти этого наследника право на имущество было оформлено за его женой.

Сын, который фактически принял наследство после смерти матери, при жизни не оформил документально своё право на долю дома и умер, не оставив завещания. Его несовершеннолетняя дочь приняла наследство, однако нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за отсутствия правоустанавливающих документов на долю отца. Это стало основанием для обращения в суд с иском о признании права на наследство и обжаловании правоустанавливающих документов.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что при жизни наследодательницы не был определён размер её доли в праве совместной собственности, а также не доказано, что сын надлежащим образом принял наследство после её смерти. При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу об отсутствии у внучки права на наследование спорной доли дома после смерти отца.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и частично удовлетворил иск. Суд исходил из того, что дом был построен во время брака, а следовательно, он является объектом совместной совместной собственности супругов с равными долями. После смерти жены наследство открылось на её половину дома, которую в равных долях фактически приняли муж и сын. Апелляционный суд установил, что сын, проживавший в доме, принял наследство путём фактического вступления во владение имуществом, а его дочь, в свою очередь, приняла наследство после смерти отца.

В то же время в части требований о признании незаконным решения органа местного самоуправления и недействительным свидетельства о праве личной собственности апелляционный суд отказал, указав на неэффективность такого способа защиты, поскольку признание права на наследство является достаточным для защиты нарушенного права.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами апелляционного суда. Суд отметил, что регистрация права собственности на имущество, приобретённое во время брака, за одним из супругов не изменяет его правового режима и не прекращает прав другого супруга. Имущество, построенное во время брака, презюмируется совместной совместной собственностью, если иное не доказано.

Суд также подтвердил, что принятие наследства может происходить путём фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом, и с момента такого принятия наследственное право считается приобретённым независимо от последующего оформления документов. Отсутствие обжалования свидетельства о праве собственности при жизни наследника не означает утраты наследственных прав, если эти права фактически реализовывались.

Доводы кассационной жалобы относительно пропуска срока исковой давности Верховный Суд признал необоснованными, учитывая длительное проживание наследника в спорном доме, отсутствие возражений со стороны других сособственников и активные действия законного представителя несовершеннолетней по защите наследственных прав после смерти отца. Ссылки на предыдущие судебные дела суд признал неприемлемыми, поскольку они основывались на других правовых основаниях и не имели преюдициального значения для данного спора.

В итоге Верховный Суд подтвердил, что после смерти отца в наследственную массу вошла его доля в праве собственности на дом, а его дочь как наследница первой очереди правомерно приобрела право на соответствующую часть имущества. Постановление апелляционного суда было оставлено без изменений и вступило в законную силу с момента принятия.

