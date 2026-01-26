На Львовщине суд вынес приговор военнослужащему в СЗЧ, который ударил полицейского во время проверки документов

Инцидент произошел во время мобилизационной проверки: полицейский получил легкие телесные повреждения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине суд рассмотрел дело военнослужащего, который находился в розыске за самовольное оставление части и во время проверки документов в состоянии опьянения ударил полицейского. Суд признал его виновным в насилии в отношении правоохранителя и назначил два года лишения свободы, но разрешил не отбывать наказание реально — с испытательным сроком один год.

Обстоятельства дела № 453/1298/25

Инцидент произошел 9 июня 2025 года в селе Нижнее Синьовидное Стрыйского района Львовской области. Около 20:45 автопатруль отдела реагирования патрульной полиции Стрыйского районного управления полиции совместно с представителями территориального центра комплектования проводил проверку граждан в рамках мобилизационных мероприятий.

Во время проверки личности одного из мужчин по информационным базам было установлено, что он является военнослужащим и находится в розыске как лицо, самовольно оставившее воинскую часть. Как установил суд, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, не выполнял законные требования правоохранителей и угрожал применением физической силы.

В ходе конфликта он умышленно ударил головой в лицо инспектора полиции, который выполнял служебные обязанности. В результате этого полицейский получил легкие телесные повреждения.

Позиция обвиняемого и ход рассмотрения

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и заявил о искреннем раскаянии. Стороны не оспаривали фактические обстоятельства дела, поэтому суд рассмотрел производство в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 349 УПК Украины — с ограниченным исследованием доказательств.

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого доказана полностью, а его действия правильно квалифицированы по части второй статьи 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Оценка суда

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В то же время к смягчающим обстоятельствам отнес искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Также суд учел, что обвиняемый ранее не судим, удовлетворительно характеризуется и не состоит на учете у врача-нарколога или психиатра.

Решение суда

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, однако применил положения статьи 75 Уголовного кодекса Украины и освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

На этот период на него возложены обязанности: периодически являться для регистрации в орган пробации; сообщать органу пробации об изменении места жительства, работы или обучения.

Мера пресечения по делу не избиралась. Вещественные доказательства — видеозаписи с нагрудных камер полицейских и представителей ТЦК — оставлены при материалах уголовного производства.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.