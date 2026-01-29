Суд отказал женщине во взыскании невыплаченных при жизни матери причитавшихся ей пенсионных средств — что решила апелляция

Апелляционный суд защитил право истца на наследственное имущество — невыплаченные при жизни ее матери пенсионные средства.

Коллегия судей пришла к выводу об отмене обжалуемого истцом судебного решения, при вынесении которого местный суд неправильно применил процессуальные нормы и, отказывая инициатору иска в удовлетворении ее исковых требований о взыскании с Главного управления Пенсионного фонда в Ровенской области начисленной и недополученной пенсии наследодателя, во время рассмотрения дела в предварительном судебном заседании не совершил действий по выяснению обстоятельства принятия истцом наследства в соответствии с законом.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел решение местного суда, обжалованное истцом, которым ей было отказано в удовлетворении исковых требований к ответчику по делу — ГУ ПФУ в Ровенской области — о взыскании невыплаченных при жизни матери причитавшихся ей пенсионных средств. Апеллянтка просила отменить решение суда и принять новое — об удовлетворении ее исковых требований.

Суд апелляционной инстанции установил, что согласно решению Ровенского окружного административного суда был удовлетворен иск матери истца и обязано ГУ ПФУ в Ровенской области произвести перерасчет пенсии по инвалидности и доплат к пенсии в соответствии с ч. 2 ст. 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

ГУ ПФУ в Ровенской области произвело перерасчет пенсии, однако допустило задолженность по ее выплате.

Мать истца умерла, а наследники заключили Договор о разделе наследственного имущества, согласно которому право собственности на начисленную и недополученную пенсию наследодателя перешло к истцу.

В связи с отказом ГУ ПФУ в Ровенской области выплатить наследнице задолженность, она обратилась с соответствующим иском в местный суд, который также отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика начисленной и недополученной пенсии.

Принимая такое решение, суд первой инстанции исходил из того, что не установлены обстоятельства правопреемства истца как члена семьи наследодателя относительно получения причитавшихся последней и не полученных ею при жизни денежных сумм пенсии. Также суду не были предоставлены доказательства для вывода о включении денежных сумм пенсии в состав наследства, своевременного его принятия истцом и приобретения права на пенсию в порядке наследования.

С таким выводом местного суда коллегия судей согласиться не смогла, исходя из следующего.

В соответствии со ст. 1227 Гражданского кодекса Украины суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, помощи в связи с временной нетрудоспособностью, возмещений в связи с увечьем или другими повреждениями здоровья, иных социальных выплат, которые принадлежали наследодателю, но не были им получены при жизни, передаются членам его семьи, а при их отсутствии — входят в состав наследства. Причины, по которым эти суммы не были получены, не имеют юридического значения. Моментом, с которого возникает право на получение выплат, является момент смерти наследодателя. Законодатель не указывает, что переход права на получение этих сумм является наследованием, а члены семьи — наследниками.

Это имеет важное значение, поскольку позволяет сделать вывод, что на приобретение права на получение денежных сумм в соответствии со статьей 1227 ГК Украины не распространяются нормы о наследовании по завещанию или по закону, в частности, относительно отстранения от наследования (ст. 1224 ГК), принятия, сроков принятия и оформления наследства, учета этих сумм при определении размера обязательной доли (ст. 1241 ГК), удовлетворения требований кредиторов (ст. 1281 ГК). Соответственно, при включении указанных прав в состав наследства их наследование должно происходить по правилам, установленным для наследования по завещанию или по закону. Такой вывод содержится в постановлении Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 14 февраля 2022 года по делу № 243/13575/19 (производство № 61-11268сво20).

Верховный Суд отмечает, что статья 1227 ГК Украины регулирует вопросы наследования сумм социальных выплат, право на получение которых возникло у наследодателя при жизни, но не было им реализовано. По своей правовой природе право на получение заработной платы, пенсии и иных личных выплат является личным, поскольку возникает у четко определенного лица и имеет целью именно его материальное обеспечение. Поэтому со смертью получателя этих средств правоотношения по их выплате, безусловно, прекращаются. Таким образом, эта статья касается тех платежей, право на которые возникло при жизни наследодателя. При разрешении споров о праве на наследство на причитавшиеся наследодателю при жизни суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, помощи в связи с временной нетрудоспособностью, возмещений в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, иных социальных выплат, определяющим является то, были ли такие выплаты начислены наследодателю при жизни, но не получены им, — в таком случае они могут войти в состав наследства.

Анализ указанных норм дает основания прийти к выводу о том, что в соответствии с требованиями гражданского законодательства в состав наследственного имущества входит только назначенная сумма страхового возмещения, а право на ее назначение и выплату согласно статье 1219 ГК Украины в состав наследства не входит. Аналогичный правовой вывод изложен в постановлениях от 27.01.2023 по делу № 641/1368/19 (в ЕГРСР № 108654325), от 26 февраля 2020 года по делу № 243/2404/19-ц (производство № 61-20134св19), от 14 апреля 2020 года по делу № 431/6232/18-ц (производство № 61-17311св19) и других.

Оценивая установленные обстоятельства дела в совокупности и взаимосвязи с нормами, которые их регулируют, принимая во внимание выводы Верховного Суда, обязательные для учета судами апелляционной инстанции, коллегия судей пришла к убеждению, что истец как наследница по закону, принявшая наследство, имеет право на наследственное имущество, то есть на начисленную, но не выплаченную пенсию своей матери в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а действия ответчика по невыплате недополученного повышения к пенсии в соответствии с решением Ровенского окружного административного суда нарушают право истца как наследодателя на получение всего причитавшегося ей наследственного имущества.

Местный суд, принимая решение об отказе в иске, который истец мотивировала тем, что является наследницей первой очереди после смерти матери, не выполнил процессуальные нормы, предусмотренные ст. 130 Гражданского процессуального кодекса Украины, и в предварительном судебном заседании не совершил действий по выяснению, приняла ли истец наследство в соответствии с законом.

С учетом изложенного выше Ровенский апелляционный суд пришел к выводу об отмене обжалуемого истцом решения суда предыдущей инстанции и удовлетворении ее исковых требований о взыскании с ГУ ПФУ в Ровенской области начисленной и не полученной пенсии умершей матери.

С решением Ровенского апелляционного суда от 20 января 2026 года по делу № 572/1002/25 (производство № 22-ц/4815/158/26) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

