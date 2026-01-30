СЗЧ военнослужащего не освобождает командование от обязанности рассмотреть рапорт об увольнении — позиция суда

Пребывание военнослужащего в СЗЧ не является препятствием для принятия воинской частью решения об увольнении его с военной службы.

Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что самовольное оставление воинской части и приостановление военной службы не лишают командование обязанности рассмотреть рапорт военнослужащего об увольнении по состоянию здоровья.

Суд признал противоправным бездействие воинской части, которая отказалась рассматривать рапорт мобилизованного военнослужащего с инвалидностью III группы, и обязал правопреемника части рассмотреть его по существу.

Обстоятельства дела №380/25536/24

Истец — мобилизованный военнослужащий Вооруженных Сил Украины — был призван на военную службу в мае 2022 года. В декабре 2023 года ему установлена инвалидность III группы пожизненно, связанная с защитой Родины.

Не желая продолжать военную службу, в октябре 2024 года военнослужащий направил по почте рапорт на имя командира воинской части с просьбой ходатайствовать о его увольнении на основании абзаца второго подпункта «б» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» — в связи с наличием инвалидности.

К рапорту он приложил копию справки МСЭК. Факт получения рапорта воинской частью подтверждался данными почтового отслеживания.

Однако командование не рассмотрело рапорт по существу. В ответах на адвокатские запросы воинская часть сообщила, что:

рапорт подан не «по команде»;

военнослужащий после лечения не прибыл к месту службы;

в отношении него проводится досудебное расследование по факту самовольного оставления воинской части;

вопрос увольнения может быть рассмотрен только после его личного прибытия и подачи рапорта в установленном порядке.

Кроме того, воинская часть ссылалась на то, что военная служба истца приостановлена, а следовательно увольнение якобы невозможно до ее возобновления либо завершения уголовного производства.

Считая такую позицию противоправной, военнослужащий обратился в административный суд.

Оценка суда

Суд прежде всего подтвердил, что наличие инвалидности III группы при условии нежелания военнослужащего продолжать службу является самостоятельным законным основанием для увольнения в период военного положения.

Относительно уголовного производства и СЗЧ

Суд обратил внимание, что: действующее законодательство не запрещает увольнение военнослужащего во время досудебного расследования, если к нему не применены меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста; материалы дела подтверждают, что истец не имел процессуального статуса в уголовном производстве, а досудебное расследование проводилось без применения к нему мер обеспечения.

Следовательно, пребывание военнослужащего в статусе лица, в отношении которого проводится расследование по факту СЗЧ, само по себе не является препятствием для рассмотрения вопроса об увольнении.

Относительно приостановления военной службы

Суд отклонил доводы ответчика о невозможности увольнения в связи с приостановлением военной службы, указав, что:

статья 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» не содержит запрета на увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части четвертой статьи 26 этого Закона;

нормы, на которые ссылался ответчик, определяют случаи обязательного увольнения после вступления приговора в законную силу, но не ограничивают возможность увольнения по иным законным основаниям, в частности по состоянию здоровья.

Относительно порядка подачи рапорта

Хотя суд признал, что подача рапорта по почте не полностью соответствует требованиям подачи «по команде», он подчеркнул: такое нарушение не может быть основанием для игнорирования рапорта и отказа в его рассмотрении.

Суд отметил, что: все рапорты, независимо от способа подачи, подлежат регистрации и рассмотрению; отказ в удовлетворении рапорта должен быть мотивированным и основываться на анализе оснований увольнения, а не исключительно на формальных замечаниях.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск и: признал противоправным бездействие воинской части относительно нерассмотрения рапорта военнослужащего об увольнении по состоянию здоровья; обязал правопреемника воинской части рассмотреть рапорт по существу и принять решение с учетом выводов суда; отказал в требовании обязать немедленно уволить истца, указав, что приказ об увольнении может быть принят только после надлежащего рассмотрения рапорта уполномоченным командиром; взыскал с воинской части судебный сбор и часть расходов на правовую помощь.

