СЗЧ военнослужащего не освобождает командование от обязанности рассмотреть рапорт об увольнении — позиция суда
Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что самовольное оставление воинской части и приостановление военной службы не лишают командование обязанности рассмотреть рапорт военнослужащего об увольнении по состоянию здоровья.
Суд признал противоправным бездействие воинской части, которая отказалась рассматривать рапорт мобилизованного военнослужащего с инвалидностью III группы, и обязал правопреемника части рассмотреть его по существу.
Обстоятельства дела №380/25536/24
Истец — мобилизованный военнослужащий Вооруженных Сил Украины — был призван на военную службу в мае 2022 года. В декабре 2023 года ему установлена инвалидность III группы пожизненно, связанная с защитой Родины.
Не желая продолжать военную службу, в октябре 2024 года военнослужащий направил по почте рапорт на имя командира воинской части с просьбой ходатайствовать о его увольнении на основании абзаца второго подпункта «б» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» — в связи с наличием инвалидности.
К рапорту он приложил копию справки МСЭК. Факт получения рапорта воинской частью подтверждался данными почтового отслеживания.
Однако командование не рассмотрело рапорт по существу. В ответах на адвокатские запросы воинская часть сообщила, что:
- рапорт подан не «по команде»;
- военнослужащий после лечения не прибыл к месту службы;
- в отношении него проводится досудебное расследование по факту самовольного оставления воинской части;
- вопрос увольнения может быть рассмотрен только после его личного прибытия и подачи рапорта в установленном порядке.
Кроме того, воинская часть ссылалась на то, что военная служба истца приостановлена, а следовательно увольнение якобы невозможно до ее возобновления либо завершения уголовного производства.
Считая такую позицию противоправной, военнослужащий обратился в административный суд.
Оценка суда
Суд прежде всего подтвердил, что наличие инвалидности III группы при условии нежелания военнослужащего продолжать службу является самостоятельным законным основанием для увольнения в период военного положения.
Относительно уголовного производства и СЗЧ
Суд обратил внимание, что: действующее законодательство не запрещает увольнение военнослужащего во время досудебного расследования, если к нему не применены меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста; материалы дела подтверждают, что истец не имел процессуального статуса в уголовном производстве, а досудебное расследование проводилось без применения к нему мер обеспечения.
Следовательно, пребывание военнослужащего в статусе лица, в отношении которого проводится расследование по факту СЗЧ, само по себе не является препятствием для рассмотрения вопроса об увольнении.
Относительно приостановления военной службы
Суд отклонил доводы ответчика о невозможности увольнения в связи с приостановлением военной службы, указав, что:
- статья 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» не содержит запрета на увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части четвертой статьи 26 этого Закона;
- нормы, на которые ссылался ответчик, определяют случаи обязательного увольнения после вступления приговора в законную силу, но не ограничивают возможность увольнения по иным законным основаниям, в частности по состоянию здоровья.
Относительно порядка подачи рапорта
Хотя суд признал, что подача рапорта по почте не полностью соответствует требованиям подачи «по команде», он подчеркнул: такое нарушение не может быть основанием для игнорирования рапорта и отказа в его рассмотрении.
Суд отметил, что: все рапорты, независимо от способа подачи, подлежат регистрации и рассмотрению; отказ в удовлетворении рапорта должен быть мотивированным и основываться на анализе оснований увольнения, а не исключительно на формальных замечаниях.
Решение суда
Суд частично удовлетворил иск и: признал противоправным бездействие воинской части относительно нерассмотрения рапорта военнослужащего об увольнении по состоянию здоровья; обязал правопреемника воинской части рассмотреть рапорт по существу и принять решение с учетом выводов суда; отказал в требовании обязать немедленно уволить истца, указав, что приказ об увольнении может быть принят только после надлежащего рассмотрения рапорта уполномоченным командиром; взыскал с воинской части судебный сбор и часть расходов на правовую помощь.
