Пропал без вести во время боя в Херсонской области: апелляция поддержала объявление военнослужащего умершим

Ровенский апелляционный суд подчеркнул: правовые последствия объявления физического лица умершим приравниваются к правовым последствиям, которые наступают в случае смерти.

Ровенский апелляционный суд подтвердил: объявление физического лица умершим имеет те же правовые последствия, что и смерть. Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение местного суда, которым по заявлению матери без вести пропавшего военнослужащего он был признан умершим, отклонив апелляционную жалобу Минобороны. Суд пришел к выводу, что совокупность доказательств дает основания для вероятного предположения гибели военнослужащего при выполнении боевого задания, а установление этого факта является необходимым для реализации личных и имущественных прав члена семьи погибшего.

Обстоятельства дела №569/6212/25

Министерство обороны Украины через своего представителя обжаловало в Ровенский апелляционный суд решение местного суда, которым удовлетворено заявление об объявлении умершим сына заявительницы.

Обосновывая апелляционную жалобу, представитель МО Украины отметил, что с учетом отсутствия факта окончания военных действий на территории населенного пункта в Херсонской области, как места вероятной гибели военнослужащего, отсчет установленного шестимесячного срока еще не начался, в связи с чем обращение с заявлением об объявлении физического лица умершим является преждевременным, а указанное заявление судом первой инстанции подлежало отклонению.

Апеллянт просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об отказе в удовлетворении заявления об объявлении военнослужащего умершим.

Суд апелляционной инстанции, пересмотрев по имеющимся в ней и дополнительно представленным доказательствам, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционной жалобы, пришел к выводу о ее отклонении.

Как установлено судом, военнослужащий проходил военную службу по контракту с 2016 года. На момент полномасштабного нападения россии на Украину занимал должность командира отделения пулеметного взвода механизированного батальона.

Согласно приказу командира воинской части считается таким, что 20 апреля 2022 года пропал без вести при выполнении боевого задания в одном из населенных пунктов Херсонской области.

После получения уведомления о пропаже ее сына заявительница обратилась в полицию. По факту исчезновения военнослужащего было открыто уголовное производство.

Поскольку признание сына заявительницы погибшим необходимо ей для получения выплат, предусмотренных законодательством, и оформления наследства, она обратилась с соответствующим заявлением в суд.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции исходил из доказанности и обоснованности заявления, поскольку от установления факта гибели военнослужащего при выполнении военной службы вследствие российской вооруженной агрессии против Украины зависит возникновение и реализация личных и имущественных прав заявительницы как члена семьи погибшего военнослужащего.

Действующее законодательство указывает, что лицо может быть объявлено в судебном порядке умершим в случае установления обстоятельств, на основании которых суд делает вероятное предположение о смерти этого лица.

При этом если лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, объявлено умершим, но его останки не найдены, проведение розыска не прекращается до установления его местонахождения, места захоронения или местонахождения останков такого лица.

Поскольку совокупностью объективных и убедительных доказательств подтверждено, что военнослужащий, выполняя боевое задание в Херсонской области, пропал без вести 20 апреля 2022 года при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью или дают основания считать его погибшим, поэтому с учетом течения шестимесячного срока, истекшего со дня его вероятной гибели, заявление его матери судом удовлетворено.

Что решила апелляция

С такими выводами согласилась и коллегия судей.

Суд рассматривает в порядке отдельного производства дела, в частности, о признании физического лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.

Заявление о признании физического лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим подается в суд по месту жительства заявителя либо по последнему известному месту жительства (пребывания) физического лица, местонахождение которого неизвестно, либо по местонахождению его имущества.

Суд рассматривает дело с участием заявителя, свидетелей, указанных в заявлении, и лиц, которых сам суд признает необходимым допросить, и принимает решение о признании физического лица безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.

После вступления в законную силу решения об объявлении физического лица умершим суд направляет решение соответствующему органу государственной регистрации актов гражданского состояния для регистрации смерти физического лица, а также нотариусу по месту открытия наследства, а в населенном пункте, где нет нотариуса, — соответствующему органу местного самоуправления для принятия мер по охране наследственного имущества. При наличии в населенном пункте нескольких нотариусов, а также в случаях, когда место открытия наследства неизвестно, решение направляется в государственный нотариальный архив с целью передачи его по принадлежности уполномоченному нотариусу для принятия мер по охране наследственного имущества.

Физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев.

Физическое лицо объявляется умершим со дня вступления в законную силу решения суда об этом. Физическое лицо, пропавшее без вести при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью или дают основания предположить его гибель от определенного несчастного случая либо в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено умершим со дня его вероятной смерти.

Статьей 47 Гражданского кодекса Украины (далее в тексте — ГК Украины) определено, что правовые последствия объявления физического лица умершим приравниваются к правовым последствиям, которые наступают в случае смерти.

Частью второй ст. 20 Закона Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» предусмотрено, что если лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, объявлено умершим, но его останки не найдены, проведение розыска не прекращается до установления его местонахождения, места захоронения или местонахождения останков такого лица.

Из выводов Верховного Суда, сделанных в постановлениях от 28 февраля 2024 года по делу № 506/358/22, от 13 марта 2024 года по делу №204/7924/23, усматривается, что при наличии предположений о факте смерти физического лица, в том числе в связи с военными действиями, без достоверных доказательств, свидетельствующих об этом факте, правильным будет обращение в суд с заявлением об объявлении судом лица умершим (ч. 2 ст. 46 ГК Украины), а не с заявлением об установлении факта смерти этого физического лица (пункт 8 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины).

24 февраля 2022 года Указом Президента Украины №64/2022 «О введении военного положения в Украине» на территории Украины было введено военное положение в связи с неспровоцированной вооруженной агрессией российской федерации против Украины. Началась полномасштабная война.

Следовательно, от установления факта гибели военнослужащего при выполнении военной службы вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины зависит возникновение и реализация личных и имущественных прав заявительницы как члена семьи погибшего военнослужащего.

Особенностью этой категории дел является то, что вывод суда об объявлении гражданина умершим основывается на юридическом предположении смерти лица.

В постановлениях от 26 апреля 2023 года по делу № 337/3725/22, от 29 марта 2023 года по делу № 753/8033/22 Верховный Суд указал, что основанием для установления факта смерти являются подтвержденные доказательствами обстоятельства, которые свидетельствуют о смерти гражданина в определенное время и при определенных обстоятельствах. Доказательствами, подтверждающими факт смерти лица в условиях военного положения или на временно оккупированной территории Украины, могут быть, в частности, письменные доказательства; вещественные доказательства, в том числе звуко- и видеозаписи; заключения экспертов; копии врачебного свидетельства/справки о смерти; показания свидетелей, которые могут подтвердить те обстоятельства, на которые ссылается заявитель; справки из военкомата или от командира воинской части (в случае гибели военнослужащих); заявления в правоохранительные органы о пропаже лица, в том числе при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью.

Очевидно, указанный перечень доказательств не является исчерпывающим и может быть конкретизирован в каждом деле в зависимости от установленных в нем обстоятельств.

Подобные выводы изложены в постановлениях Верховного Суда от 25 октября 2023 года по делу №607/1612/23 и от 29 мая 2024 года по делу №127/28463/23.

При этом Верховный Суд отметил, что суд не констатирует смерть физического лица, а объявляет физическое лицо умершим в судебном порядке при установлении обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 46 ГК Украины, на основании которых суд делает вероятное предположение о смерти гражданина.

Полно и правильно выяснив обстоятельства дела и установив, что при разрешении заявления подлежали применению нормы права, на применении которых настаивала заявительница, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявление об объявлении ее сына умершим.

Относительно доводов апелляционной жалобы о несоблюдении судом норм процессуального права согласиться с ними невозможно, поскольку согласно абз. 2 ч. 2 ст. 376 Гражданского процессуального кодекса Украины нарушения норм процессуального права могут быть основанием для отмены или изменения решения, если это нарушение привело к неправильному разрешению дела. Однако каких-либо фактов о процессуально-правовых дефектах, которые повлекли бы ошибочное разрешение заявления, Министерство обороны Украины не предоставило, материалы дела их не содержат, а апелляционный суд их не установил.

При этом установлено и отсутствие обстоятельств, которые свидетельствовали бы об обязательной отмене судебного решения вследствие наличия оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 376 ГПК Украины.

Не заслуживают внимания и аргументы автора апелляционной жалобы о неправильном применении норм материального права, поскольку они опровергаются правильностью выводов суда.

Учитывая обстоятельства и практику Верховного Суда при рассмотрении такой категории дел, коллегия судей приняла решение об оставлении обжалованного представителем МО Украины решения местного суда без изменений, а апелляционной жалобы — без удовлетворения.

