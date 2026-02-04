Наличие уголовного правонарушения не изменяет договорный способ защиты права по действующему кредитному договору — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел в кассационном порядке дело по иску кредитного союза о взыскании убытков в сумме невозвращенного кредита и начисленных процентов, заявленных как ущерб, причиненный уголовным правонарушением, возникшим в связи с заключением кредитного договора на основании поддельных документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело по иску кредитного союза о взыскании убытков, которые истец считал причинёнными уголовным правонарушением. Спор возник в связи с невозвратом кредита, полученного на основании кредитного договора, заключённого с использованием поддельных документов.

Суть дела

Кредитный союз обратился в суд с требованием о взыскании убытков в сумме невозвращённого кредита и начисленных процентов, ссылаясь на то, что кредитный договор был заключён вследствие использования заведомо поддельных документов. По утверждению истца, именно эти противоправные действия привели к заключению договора и последующей задолженности.

В рамках уголовного производства установлено, что одно из лиц умышленно изготовило и использовало фиктивные справки о доходах, которые стали основанием для получения кредита. Уголовное производство в отношении этого лица было закрыто в связи с истечением сроков давности, при этом гражданский иск в рамках уголовного производства не заявлялся.

Иск в гражданском деле был обоснован положениями о деликтной ответственности и заявлен как требование о возмещении вреда, причинённого уголовным правонарушением.

Суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска и взыскал заявленную сумму убытков с лица, действия которого были признаны противоправными в рамках уголовного производства. В удовлетворении исковых требований к другим ответчикам было отказано ввиду отсутствия их участия в противоправных действиях и отсутствия общего преступного умысла.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что суд правильно квалифицировал спорные правоотношения как деликтные, надлежащим образом оценил доказательства и обоснованно применил положения о возмещении вреда.

Позиции и выводы Верховного Суда

Рассматривая дело № 308/6023/15-ц в кассационном порядке, Верховный Суд обратил внимание на необходимость обеспечения единства судебной практики и наличие различных подходов в ранее принятых решениях относительно разграничения договорной и деликтной ответственности в подобных правоотношениях. Именно по этой причине дело было передано на рассмотрение Объединённой палаты.

Дело было передано на рассмотрение Объединённой палаты Кассационного гражданского суда в связи с необходимостью отступления от правового вывода Верховного Суда, изложенного в постановлении от 20 июня 2018 года по делу № 308/8180/15-ц, относительно разграничения договорной и деликтной ответственности в подобных правоотношениях.

Объединённая палата исходила из того, что между сторонами существовали действующие договорные правоотношения, возникшие на основании кредитного договора и договоров поручительства. Эти сделки не были признаны недействительными, а потому считаются правомерными и такими, которые порождают обязательства сторон до момента их надлежащего исполнения.

Кредитный договор и договоры поручительства не были признаны недействительными, а следовательно, в соответствии с презумпцией правомерности сделки, установленной статьёй 204 ГК Украины, порождали договорные обязательства сторон, которые могли быть прекращены лишь путём их надлежащего исполнения.

Верховный Суд подчеркнул, что сам факт совершения уголовного правонарушения не прекращает договорные правоотношения и не трансформирует их автоматически в деликтные. При наличии договора ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства носит договорный характер. Деликтная ответственность, как правило, возможна лишь при отсутствии договорных отношений между сторонами.

Суд также отметил, что требования о возмещении вреда, причинённого преступлением, могли быть заявлены в форме гражданского иска в рамках уголовного производства, однако данным правом истец не воспользовался. Вместо этого обращение с иском о деликтной ответственности в гражданском процессе при наличии действующего договора является неправильным способом защиты права.

В связи с этим Верховный Суд пришёл к выводу о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права. Поскольку фактические обстоятельства дела были установлены полно и не требовали дополнительного исследования, суд кассационной инстанции отменил судебные решения и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Верховный Суд сформулировал правовой вывод о том, что обязательство по возмещению вреда возникает, как правило, при отсутствии договорных правоотношений, а наличие уголовного правонарушения не влияет на существование и действие гражданско-правового договора.

Также был пересмотрен распределение судебных расходов с возложением их на истца как сторону, в удовлетворении иска которой отказано, с учётом того, что суд кассационной инстанции отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований, в связи с чем в пользу ответчика взысканы суммы судебного сбора, уплаченные за подачу апелляционной и кассационной жалоб. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.