  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

После смерти матери ребенок остался с бабушкой: КГС ВС обязал отца выплачивать алименты

15:24, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд подтвердил, что право ребенка на содержание не зависит от лишения мужчины родительских прав.
После смерти матери ребенок остался с бабушкой: КГС ВС обязал отца выплачивать алименты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда постановлением от 4 февраля 2026 года по делу № 212/1496/24 подтвердил право бабушки, с которой фактически проживает ребенок с инвалидностью после смерти матери, обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов с отца без предварительного решения вопроса о лишении его родительских прав.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

ВС отменил решения судов первой и апелляционной инстанций в части отказа во взыскании алиментов и принял новое решение, которым взыскал с отца 1/4 часть всех видов его заработка (дохода), но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Обстоятельства дела

После расторжения брака между родителями малолетняя дочь проживала с матерью. В 2019 году с отца были взысканы алименты в размере 1/4 части его дохода. Как установлено судами, алименты фактически не уплачивались.

После смерти матери исполнительное производство было окончено в связи со смертью взыскателя. Ребенок остался проживать с бабушкой и дедушкой. Она имеет статус ребенка с инвалидностью, состоит на диспансерном учете, нуждается в постоянной медицинской и физической реабилитации, индивидуальной форме обучения. Орган опеки и попечительства рекомендовал оставить ребенка в семье бабушки с учетом его психоэмоционального состояния.

Судами установлено, что отец алименты по предыдущему судебному приказу не уплачивал, добровольной материальной помощи после смерти матери не оказывал и не доказал надлежащее исполнение обязанности по содержанию ребенка.

Бабушка подала встречный иск, в котором, в частности, просила взыскать с отца 40% его дохода в качестве алиментов в пользу ребенка.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требования о взыскании алиментов, исходя из того, что бабушка не является законным представителем ребенка, а вопрос о лишении отца родительских прав не решен.

Правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с такими выводами.

1. Обязанность родителей содержать ребенка

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Право ребенка на надлежащий уровень жизни гарантируется Конституцией Украины, Конвенцией о правах ребенка и Законом Украины «Об охране детства». Алименты являются собственностью ребенка и имеют целевое назначение — обеспечение его потребностей.

2. Право бабушки на обращение в суд

ВС обратил внимание на статью 258 СК Украины, которая предусматривает право бабки и деда обращаться в суд за защитой прав и интересов внуков без специальных полномочий.

Таким образом, закон не ставит право бабушки подать иск о взыскании алиментов в зависимость от:

  • назначения ее опекуном;
  • лишения отца родительских прав;
  • отдельного определения места проживания ребенка.

Решающими являются установленные судами обстоятельства фактического проживания ребенка вместе с бабушкой и неисполнение отцом обязанности по его содержанию.

3. Автономность требования о алиментах

Верховный Суд указал, что требование о взыскании алиментов не является производным от требований об определении места проживания ребенка или лишении родительских прав и не зависит от результатов рассмотрения другого дела о лишении отца родительских прав.

Право ребенка на содержание не может быть поставлено в зависимость от длительности или результата другого судебного производства.

Решение Верховного Суда

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отменил решения предыдущих инстанций в части отказа во взыскании алиментов и принял новое решение.

С отца взыскано 1/4 часть всех видов заработка (дохода), но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная с 22 июля 2024 года и до достижения ребенком совершеннолетия.

В части требования о взыскании 40% дохода отказано. Суд исходил из того, что 1/4 дохода является законодательно определенным базовым размером алиментов на одного ребенка и соответствует ранее установленному судебному размеру, который стороны не оспаривали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд дети алименты судебная практика родительские права лишение родительских прав КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]