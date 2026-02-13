После смерти матери ребенок остался с бабушкой: КГС ВС обязал отца выплачивать алименты
Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда постановлением от 4 февраля 2026 года по делу № 212/1496/24 подтвердил право бабушки, с которой фактически проживает ребенок с инвалидностью после смерти матери, обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов с отца без предварительного решения вопроса о лишении его родительских прав.
ВС отменил решения судов первой и апелляционной инстанций в части отказа во взыскании алиментов и принял новое решение, которым взыскал с отца 1/4 часть всех видов его заработка (дохода), но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Обстоятельства дела
После расторжения брака между родителями малолетняя дочь проживала с матерью. В 2019 году с отца были взысканы алименты в размере 1/4 части его дохода. Как установлено судами, алименты фактически не уплачивались.
После смерти матери исполнительное производство было окончено в связи со смертью взыскателя. Ребенок остался проживать с бабушкой и дедушкой. Она имеет статус ребенка с инвалидностью, состоит на диспансерном учете, нуждается в постоянной медицинской и физической реабилитации, индивидуальной форме обучения. Орган опеки и попечительства рекомендовал оставить ребенка в семье бабушки с учетом его психоэмоционального состояния.
Судами установлено, что отец алименты по предыдущему судебному приказу не уплачивал, добровольной материальной помощи после смерти матери не оказывал и не доказал надлежащее исполнение обязанности по содержанию ребенка.
Бабушка подала встречный иск, в котором, в частности, просила взыскать с отца 40% его дохода в качестве алиментов в пользу ребенка.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требования о взыскании алиментов, исходя из того, что бабушка не является законным представителем ребенка, а вопрос о лишении отца родительских прав не решен.
Правовая позиция Верховного Суда
Верховный Суд не согласился с такими выводами.
1. Обязанность родителей содержать ребенка
Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Право ребенка на надлежащий уровень жизни гарантируется Конституцией Украины, Конвенцией о правах ребенка и Законом Украины «Об охране детства». Алименты являются собственностью ребенка и имеют целевое назначение — обеспечение его потребностей.
2. Право бабушки на обращение в суд
ВС обратил внимание на статью 258 СК Украины, которая предусматривает право бабки и деда обращаться в суд за защитой прав и интересов внуков без специальных полномочий.
Таким образом, закон не ставит право бабушки подать иск о взыскании алиментов в зависимость от:
- назначения ее опекуном;
- лишения отца родительских прав;
- отдельного определения места проживания ребенка.
Решающими являются установленные судами обстоятельства фактического проживания ребенка вместе с бабушкой и неисполнение отцом обязанности по его содержанию.
3. Автономность требования о алиментах
Верховный Суд указал, что требование о взыскании алиментов не является производным от требований об определении места проживания ребенка или лишении родительских прав и не зависит от результатов рассмотрения другого дела о лишении отца родительских прав.
Право ребенка на содержание не может быть поставлено в зависимость от длительности или результата другого судебного производства.
Решение Верховного Суда
Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отменил решения предыдущих инстанций в части отказа во взыскании алиментов и принял новое решение.
С отца взыскано 1/4 часть всех видов заработка (дохода), но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная с 22 июля 2024 года и до достижения ребенком совершеннолетия.
В части требования о взыскании 40% дохода отказано. Суд исходил из того, что 1/4 дохода является законодательно определенным базовым размером алиментов на одного ребенка и соответствует ранее установленному судебному размеру, который стороны не оспаривали.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.