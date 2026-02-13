После смерти матери ребенок остался с бабушкой: КГС ВС обязал отца выплачивать алименты

Верховный Суд подтвердил, что право ребенка на содержание не зависит от лишения мужчины родительских прав.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда постановлением от 4 февраля 2026 года по делу № 212/1496/24 подтвердил право бабушки, с которой фактически проживает ребенок с инвалидностью после смерти матери, обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов с отца без предварительного решения вопроса о лишении его родительских прав.

ВС отменил решения судов первой и апелляционной инстанций в части отказа во взыскании алиментов и принял новое решение, которым взыскал с отца 1/4 часть всех видов его заработка (дохода), но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Обстоятельства дела

После расторжения брака между родителями малолетняя дочь проживала с матерью. В 2019 году с отца были взысканы алименты в размере 1/4 части его дохода. Как установлено судами, алименты фактически не уплачивались.

После смерти матери исполнительное производство было окончено в связи со смертью взыскателя. Ребенок остался проживать с бабушкой и дедушкой. Она имеет статус ребенка с инвалидностью, состоит на диспансерном учете, нуждается в постоянной медицинской и физической реабилитации, индивидуальной форме обучения. Орган опеки и попечительства рекомендовал оставить ребенка в семье бабушки с учетом его психоэмоционального состояния.

Судами установлено, что отец алименты по предыдущему судебному приказу не уплачивал, добровольной материальной помощи после смерти матери не оказывал и не доказал надлежащее исполнение обязанности по содержанию ребенка.

Бабушка подала встречный иск, в котором, в частности, просила взыскать с отца 40% его дохода в качестве алиментов в пользу ребенка.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требования о взыскании алиментов, исходя из того, что бабушка не является законным представителем ребенка, а вопрос о лишении отца родительских прав не решен.

Правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с такими выводами.

1. Обязанность родителей содержать ребенка

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Право ребенка на надлежащий уровень жизни гарантируется Конституцией Украины, Конвенцией о правах ребенка и Законом Украины «Об охране детства». Алименты являются собственностью ребенка и имеют целевое назначение — обеспечение его потребностей.

2. Право бабушки на обращение в суд

ВС обратил внимание на статью 258 СК Украины, которая предусматривает право бабки и деда обращаться в суд за защитой прав и интересов внуков без специальных полномочий.

Таким образом, закон не ставит право бабушки подать иск о взыскании алиментов в зависимость от:

назначения ее опекуном;

лишения отца родительских прав;

отдельного определения места проживания ребенка.

Решающими являются установленные судами обстоятельства фактического проживания ребенка вместе с бабушкой и неисполнение отцом обязанности по его содержанию.

3. Автономность требования о алиментах

Верховный Суд указал, что требование о взыскании алиментов не является производным от требований об определении места проживания ребенка или лишении родительских прав и не зависит от результатов рассмотрения другого дела о лишении отца родительских прав.

Право ребенка на содержание не может быть поставлено в зависимость от длительности или результата другого судебного производства.

Решение Верховного Суда

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отменил решения предыдущих инстанций в части отказа во взыскании алиментов и принял новое решение.

С отца взыскано 1/4 часть всех видов заработка (дохода), но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная с 22 июля 2024 года и до достижения ребенком совершеннолетия.

В части требования о взыскании 40% дохода отказано. Суд исходил из того, что 1/4 дохода является законодательно определенным базовым размером алиментов на одного ребенка и соответствует ранее установленному судебному размеру, который стороны не оспаривали.

